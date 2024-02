TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Prerna Mathews, vice-présidente, Stratégie des produits FNB, Placements Mackenzie, et son équipe se sont joints à Keith Wu, chef des Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement du FNB mondial à faible volatilité Mackenzie (TSX : MWLV).

Placements Mackenzie ouvre les marchés Jeudi 22 février 2024

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang dont les actifs sous gestion se chiffrent à plus de 195,7 milliards de dollars, au 31 décembre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et clients institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial qui a des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion d'environ 240 milliards de dollars, au 31 décembre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.mackenzieinvestments.com.

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Nini Krishnapppa, Vice-président, Engagement communautaire et organisationnel, [email protected]