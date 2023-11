TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie FNB, Placements Mackenzie, et son équipe se sont joints à Robert Peterman, vice-président, Développement des affaires mondiales, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le lancement de quatre nouveaux FNB : le FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie (TSX : QLB), le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie (TSX : QASH), le FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie (TSX : QTLT) et le FNB de répartition toutes actions Mackenzie (TSX : MEQT).

Mackenzie Investments Opens the Market Wednesday, November 29, 2023

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 186 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 253 milliards de dollars au 30 septembre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Nini Krishnapppa, VP, Engagement communautaire et organisationnel, [email protected]