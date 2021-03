Placements Mackenzie lance un fonds de crédit privé novateur

Le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf offre aux investisseurs de détail un accès aux avantages des prêts privés

TORONTO, le 11 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à rendre les placements alternatifs plus accessibles aux investisseurs de détail, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf (« le Fonds »).

Le fonds est géré par l'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, en partenariat avec Northleaf Capital Partners (« Northleaf »). Il vise à investir la majorité de ses capitaux dans le programme de prêts privés garantis de premier rang destiné aux investisseurs institutionnels de Northleaf. Cela permet au fonds d'offrir aux investisseurs de détail qualifiés la possibilité de réaliser un revenu plus élevé conjugué à une protection accrue des prêteurs, comparativement aux placements dans les marchés de la dette publique.

Le Fonds offre aux investisseurs une structure unique qui combine plusieurs caractéristiques intéressantes, dont :

Un placement minimum de 25 000 $,

Des achats mensuels,

Des rachats trimestriels,

Pas d'immobilisation ferme pour les investisseurs 1 , et

, et L'accès à des prêts à taux variable garantis de premier rang à des entreprises privées mondiales du marché intermédiaire soigneusement sélectionnés.

1 ________________________________ Le Fonds permet généralement des rachats trimestriels sur préavis de 30 jours. Les rachats de parts effectués dans l'année suivant l'achat sont assujettis à des frais de rachat anticipé de 2 %. Dans certaines circonstances, le gestionnaire peut suspendre ou reporter les rachats. Cela aurait généralement lieu lorsqu'il existe des circonstances aux terme desquelles la liquidation par le fonds d'une partie ou de la totalité de ses placements n'est pas raisonnable ou faisable; lorsque les demandes de rachat représentent plus de 5 % de la valeur liquidative du Fonds, ou lorsqu'une tranche importante du portefeuille du Fonds ne peut pas être évaluée de manière fiable ou juste.Le Fonds permet généralement des rachats trimestriels sur préavis de 30 jours. Les rachats de parts effectués dans l'année suivant l'achat sont assujettis à des frais de rachat anticipé de 2 %. Dans certaines circonstances, le gestionnaire peut suspendre ou reporter les rachats. Cela aurait généralement lieu lorsqu'il existe des circonstances aux terme desquelles la liquidation par le fonds d'une partie ou de la totalité de ses placements n'est pas raisonnable ou faisable; lorsque les demandes de rachat représentent plus de 5 % de la valeur liquidative du Fonds, ou lorsqu'une tranche importante du portefeuille du Fonds ne peut pas être évaluée de manière fiable ou juste.



Le Fonds gère les engagements de capitaux et tous les appels de fonds afin de simplifier davantage l'accès pour les investisseurs et facilite la liquidité en intégrant de manière stratégique les FNB à rendement élevé et de revenu à taux variable actifs de Mackenzie.

« Étant donné que les placements à revenu fixe traditionnels offrent des taux historiquement faibles, bon nombre d'investisseurs se tournent vers d'autres moyens pour obtenir des rendements plus attrayants tout en conservant des niveaux de risque acceptables, » a déclaré Michael Schnitman, vice-président principal et chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Selon nous, la dette privée, surtout les prêts sur le marché intermédiaire, offre une alternative attrayante. »

M. Schnitman a fait remarquer que la stratégie du nouveau fonds consiste à procurer une exposition différenciée aux opérations de prêt direct, offrant ainsi aux investisseurs un potentiel de rendement rehaussé, des taux de défaillance et de perte historiques moins élevés (par rapport aux prêts syndiqués à grande échelle et aux obligations à rendement élevé), un accès à l'univers grandissant des sociétés privées et une diversification accrue.

Le lancement de ce fonds est le fruit d'une première collaboration entre Mackenzie et Northleaf, un gestionnaire de placements sur les marchés privés de premier plan à l'échelle mondiale qui présente des engagements dépassant les 15 milliards $ US, suite à un partenariat stratégique annoncé en septembre 2020.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec Northleaf pour offrir aux investisseurs un plus grand accès aux placements alternatifs sur les marchés privés,» a déclaré M. Schnitman. « Cette société possède l'expertise spécialisée et les relations de repérage nécessaires pour identifier et évaluer des occasions de prêt extrêmement attrayantes. »

Il s'agit du septième fonds proposé par Placements Mackenzie dans le domaine des placements alternatifs liquides depuis le lancement par la société du premier fonds à rendement absolu pour les investisseurs particuliers au Canada, en mai 2018. Mackenzie est en bonne position pour tirer parti de cette croissance avec son approche envers les Actifs alternatifs accessiblesMC qui vise à aider les investisseurs à mieux comprendre et intégrer des stratégies alternatives dans leurs portefeuilles.

Le Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf est dorénavant offert à la vente aux investisseurs qualifiés.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 187 milliards de dollars au 28 février 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

