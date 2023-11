TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé un Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). Offert par l'entremise de conseillers, le CELIAPP Mackenzie améliore la capacité des Canadiens à épargner pour l'achat de leur premier domicile grâce à un compte d'épargne et de placement à l'abri de l'impôt.

Les Canadiens acheteurs d'une première maison admissibles peuvent faire équipe avec leurs conseillers pour établir et financer leur CELIAPP. Les cotisations au CELIAPP peuvent être déduites du revenu imposable et les retraits admissibles pour l'achat d'une première propriété ne sont pas imposables.

« Nous sommes ravis d'aider les gens à investir davantage dans leur avenir financier et à concrétiser l'un des principaux accomplissements de leur vie : l'achat d'une première maison », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Lorsqu'il est intégré à un plan financier complet, le CELIAPP est un instrument fiscalement avantageux qui permet aux Canadiens d'épargner une plus grande partie des revenus de leurs investissements, ce qui leur permet d'atteindre plus rapidement leurs objectifs en matière d'accès à la propriété. »

Le CELIAPP Mackenzie comprend les caractéristiques suivantes :

Le plafond cumulatif des cotisations est établi à 40 000 $.

Cotisations annuelles jusqu'à 8 000 $; il est possible de reporter les droits de cotisation inutilisés des années précédentes aussi longtemps que le compte est ouvert.

Possibilité d'investir dans tous les fonds communs de placement de Mackenzie, quelle que soit la série, sauf le Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf, le Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf et tous les fonds en dollars américains.

Les FNB de Mackenzie ne peuvent être détenus dans des comptes administrés par Placements Mackenzie (comptes au nom du client).

Tous les fonds du CELIAPP, y compris les cotisations, le revenu de placement et les gains en capital, peuvent être retirés en franchise d'impôt lorsqu'un retrait admissible est effectué.

Les cotisations non déduites peuvent être reportées indéfiniment; ces déductions s'ajoutent aux cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) versées au cours d'une année.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou consulter le lien suivant : CELIAPP de Placements Mackenzie.

Le contenu du présent article (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou de titres ou les références à des produits ou à des titres) ne doit pas être interprété comme un conseil de placement ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous n'assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Le présent article pourrait renfermer des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir ou celles de tiers. Les renseignements prospectifs sont par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, mais sans s'y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d'intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Veuillez examiner attentivement ces facteurs, ainsi que les autres facteurs, et ne vous fiez pas indûment à l'information prospective. Tout renseignement prospectif contenu dans les présentes n'est valable qu'en date du 15 novembre 2023. Il convient de ne pas s'attendre à ce que ladite information soit, en toutes circonstances, mise à jour, complétée ou révisée, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'un changement de circonstances, d'événements futurs ou autres.

