Le nouveau Fonds à fenêtre de crédit privé Mackenzie Northleaf offre

un moyen unique de rehausser le rendement tout en réduisant le risque et la volatilité

TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à rendre les placements alternatifs plus accessibles au Canada, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds à fenêtre de crédit privé Mackenzie Northleaf (le « Fonds »), premier en son genre sur le marché canadien de l'investissement au détail, en partenariat avec Northleaf Capital Partners (« Northleaf »). La structure unique du fonds procure aux investisseurs au détail du Canada un accès sans précédent aux placements institutionnels en crédit privé et offre la possibilité de rehausser le rendement de portefeuilles équilibrés et de revenu fixe, tout en réduisant le risque et la volatilité.

Le fonds fait appel à une structure de fonds à fenêtre qui permet un nombre limité de rachats à intervalles trimestriels. Cette formule procure aux investisseurs au détail un nouveau moyen d'accéder aux stratégies de placement en crédit privé illiquides qui sont traditionnellement réservées aux investisseurs accrédités et institutionnels et qui comportent généralement des exigences de placement minimum importantes.

« Nous sommes ravis de proposer aux Canadiens cette solution de placement innovatrice, a déclaré Michael Schnitman, chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. Nous croyons que le Fonds à fenêtre de crédit privé Mackenzie Northleaf intéressera les investisseurs à long terme qui souhaitent diversifier leurs portefeuilles à l'aide de catégories d'actif non traditionnelles dont le potentiel de rendement est supérieur à celui des prêts privés garantis de premier rang. »

La structure du fonds constitue une formule unique en son genre pour les investisseurs de détail. En voici quelques caractéristiques :

possibilité de rachats trimestriels jusqu'à concurrence de 5 % de l'actif du fonds;

évaluations hebdomadaires;

fréquence de souscription mensuelle;

mise de fonds initiale minimale de 5 000 $;

aucune période d'immobilisation pouvant restreindre les rachats trimestriels.

Le fonds procurera une exposition à un portefeuille mondial diversifié composé de prêts garantis de premier rang à taux variable à des entreprises privées du marché intermédiaire par le truchement des fonds à capital variable de crédit privé garanti de premier rang (avec et sans effet de levier) de Northleaf, tout en favorisant la liquidité grâce à l'intégration tactique de FNB à revenu fixe de Mackenzie.

« Notre équipe d'experts en placements alternatifs a collaboré étroitement avec Northleaf, chef de file mondial dans le secteur des placements sur les marchés privés, pour rendre les placements alternatifs plus accessibles et offrir aux Canadiens de nouvelles façons de faire croître leurs portefeuilles et de réaliser leurs objectifs financiers, » a ajouté M. Schnitman.

Il s'agit du neuvième fonds proposé par Mackenzie dans le créneau des placements non traditionnels depuis le lancement par la société du premier fonds commun de placements alternatifs pour les investisseurs particuliers au Canada, en mai 2018. Mackenzie est en bonne position pour tirer parti de la croissance des placements non traditionnels grâce à son approche Actifs alternatifs accessibles(MC) qui vise à aider les investisseurs à mieux comprendre et intégrer des stratégies alternatives dans leurs portefeuilles.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Placements Mackenzie et de ses fonds, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 210,3 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Lara Berguglia (Québec), 514-994-2382, [email protected]; Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]