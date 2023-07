Le Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath procure aux clients et clientes de Primerica la capacité d'investir dans des actions mondiales conformes à la charia

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'actions mondiales charia Mackenzie FuturePath (le « Fonds »), un fonds commun de placement géré activement qui procure un accès à des placements mondiaux conformes à la charia tel que certifié par Ratings Intelligence, une société d'experts-conseils externe de premier plan. Le Fonds fait partie de la gamme de placements FuturePath, lancée en partenariat avec Services Financiers Primerica (« Primerica »), et sera offert exclusivement à la clientèle de Primerica de partout au Canada.

Le Fonds, dont la gestion est assurée par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie, investira principalement dans des actions de marchés développés qui ne tirent généralement pas leurs revenus d'industries telles celles de l'alcool, du tabac, des produits liés au porc, de l'armement et de la défense, des services bancaires et des sociétés d'assurance classiques et du divertissement pour adultes. Le Fonds fera l'objet d'un examen semestriel effectué par un comité consultatif de la finance islamique externe de Rating Intelligence afin d'assurer sa conformité et sa certification continues.

« Nous sommes honorés d'offrir ce nouveau Fonds aux clients et clientes de Primerica et de leur donner la possibilité d'harmoniser leurs placements à leur foi et leurs valeurs, a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Nous croyons que le Fonds bénéficiera de l'approche de placement consciente du risque et de la méthode de placement de base rigoureuse que les professionnels en placement dévoués de Mackenzie appliqueront pour dégager des occasions de grande qualité conformes à la charia en vue d'une croissance du capital à long terme. »

« Les besoins des Canadiens et Canadiennes en matière d'investissement sont divers et changeants, et nous cherchons à faire évoluer continuellement nos offres de produits pour présenter à notre clientèle ce qu'elle recherche, a ajouté John A. Adams, chef de la direction de Primerica Canada. Nous sommes fiers de travailler de concert avec Mackenzie pour offrir ce nouveau fonds. »

En juillet 2022, Placement Mackenzie s'est associée à Primerica pour lancer la gamme de fonds communs de placement Mackenzie FuturePath, un ensemble exhaustif de solutions de placement créées exclusivement pour Primerica avec pour objectif d'aider les Canadiens et Canadiennes à devenir davantage investis. Pour de plus amples renseignements sur Mackenzie FuturePath, veuillez consulter le site https://www.mackenzieinvestments.com/fr/primerica.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 190 milliards de dollars au 31 mai 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 256 milliards de dollars au 31 mai 2023. Pour en savoir plus, consultez le site placementsmackenzie.com.

À propos de Primerica Financial Services Inc.

Primerica, Inc. est un chef de file de la distribution des produits financiers aux familles à revenu moyen en Amérique du Nord. Les représentants de Primerica éduquent leurs clients sur les manières de mieux planifier leur avenir financier en évaluant leurs besoins et en leur proposant des solutions pertinentes grâce à des assurances-vie temporaires - dont nous sommes les souscripteurs - et des fonds communs de placement, des rentes viagères et d'autres produits financiers, lesquels sont principalement distribués au nom de tierces parties. Nous assurions plus de 5,7 millions de gens et gérions plus de 2,8 millions de comptes de clients investisseurs au 31 décembre 2012. Primerica, par le biais de ses filiales d'assurance, était le troisième émetteur d'assurance-vie temporaire aux États-Unis et au Canada en 2022. Le titre de Primerica est compris dans l'indice S&P des actions à moyenne capitalisation 400 et dans l'indice Russell 2000 et il se négocie à la Bourse de New York sous le symbole « PRI ».

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français : Kim Tran, Placements Mackenzie, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, Mackenzie Investments, 416-951-7558, [email protected]