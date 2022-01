TORONTO, le 11 janv. 2022 /CNW/ - La Corporation Financière Mackenzie (« Placements Mackenzie » ou « Mackenzie ») et Gestion de placements Canada Vie limitée (« GPCV ») ont annoncé que les investisseurs ont approuvé les restructurations de fonds proposées décrites ci-dessous (chacune, une « restructuration ») lors d'assemblées extraordinaires qui se sont tenues plus tôt aujourd'hui.

En conséquence des restructurations, les investisseurs qui détiennent des parts de série Canada Vie de chacun des fonds Mackenzie indiqués ci-dessous seront transférés dans un fonds commun de placement correspondant et substantiellement similaire géré par GPCV.

Ces restructurations font suite à un ensemble plus vaste d'opérations qui ont eu lieu le 31 décembre 2020, dans le cadre desquelles Mackenzie a transféré ses responsabilités de gestionnaire et de fiduciaire des Fonds communs de placement de la Canada Vie (anciennement la Gamme de fonds Quadrus) et des Fonds Parcours de la Canada Vie à GPCV. Par ailleurs, les restructurations n'ont pas pu être exécutées avant que plusieurs fusions à imposition reportée ne permettent aux investisseurs détenteurs de parts de la série Canada Vie de passer aux Fonds en juillet 2021.

Fonds Mackenzie Fonds de la Canada Vie Date de la restructuration Fonds de croissance mondiale Mackenzie Fonds d'occasions de croissance mondiale Canada Vie Le 28 janvier 2022 Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie Fonds de croissance petites et moyennes capitalisations américaines Canada Vie Le 28 janvier 2022 Fonds des marchés émergents Mackenzie II Fonds d'actions de marchés émergents Canada Vie Le 28 janvier 2022 Fonds européen Mackenzie Ivy Fonds d'actions européennes Canada Vie Le 11 mars 2022 Fonds de métaux précieux Mackenzie Fonds de métaux précieux Canada Vie Le 11 mars 2022

Les changements susmentionnés n'auront aucune incidence pour les investisseurs des séries Mackenzie.

Pour de plus amples renseignements sur les Restructurations, veuillez vous reporter à la circulaire d'information de la direction datée du 2 décembre 2021, laquelle est disponible sur le site de Mackenzie et de la Canada Vie et à www.sedar.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 210,3 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est une filiale de la Société financière IGM Inc. (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Gestion de placements Canada Vie limitée

GPCV est la filiale de gestion de fonds de placement de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Nous sommes aujourd'hui heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Lara Berguglia, Placements Mackenzie (Québec), 514-994-2382, [email protected]; Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]; Liz Kulyk, Canada Vie, 204-391-8515, [email protected]