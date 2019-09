Placements Mackenzie annonce une fusion de fonds proposée et des changements à la gestion de portefeuilles

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits pour les investisseurs et les conseillers, Placements Mackenzie a aujourd'hui annoncé la proposition de fusion de fonds suivante :

Le fonds existant (fonds en dissolution) sera fusionné dans (fonds prorogé) Catégorie Mackenzie Cundill Américain Catégorie Mackenzie Croissance américaine

La fusion est sujette à l'obtention des approbations réglementaires et à l'approbation des investisseurs dans ces fonds. Les investisseurs inscrits au 20 novembre 2019 ou aux environs de cette date recevront un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des investisseurs qui aura lieu le 17 janvier 2020 ou aux environs de cette date. Si elle est approuvée, la fusion entrera en vigueur le 7 février 2020 ou aux environs de cette date.

Parallèlement à cette proposition de fusion de fonds, Jonathan Norwood cessera d'exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille principal de la Catégorie Mackenzie Cundill Américain et quittera l'entreprise le 30 septembre 2019. Richard Wong, vice-président principal, a assumé les fonctions de gestionnaire unique (ayant auparavant été cogestionnaire avec M. Norwood) du Fonds de valeur Mackenzie Cundill et du Fonds canadien sécurité Mackenzie Cundill, ainsi que gestionnaire unique de la Catégorie Mackenzie Cundill Américain jusqu'à la fusion de celle-ci avec la Catégorie Mackenzie Croissance américaine, le 7 février 2020, sous réserve de l'approbation des investisseurs. M. Wong continuera d'exercer les fonctions de cogestionnaire du Fonds canadien équilibré Mackenzie Cundill.

Par ailleurs, en vigueur le 20 septembre 2019, Mackenzie a annoncé qu'elle modifierait le gestion de portefeuille de deux de ses fonds en rapatriant ces fonctions à l'interne. L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie, dirigée par Steve Locke, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, prendra en charge la gestion du Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie et du Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie.

L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie est composée de 20 professionnels en placement et gère des fonds couvrant le spectre complet de crédit, du marché monétaire aux titres à rendement élevé.

