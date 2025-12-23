TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties de fin d'année finales pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l'année d'imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres sont une mise à jour des estimations de distributions réinvesties de fin d'année annoncées le 14 novembre 2025.

Il s'agit de distributions de revenu net ou gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

La date de clôture des registres pour ces distributions est le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés au début de 2026, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails des montants de distribution par part finaux sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole



Distributions réinvesties de fin d'année finales par part ($) VLPP au 15 décembre 2025 Devise CUSIP ISIN Bourse FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie





MGB 0,01212 16,13421 CAD 55452P101 CA55452P1018 TSX FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie





MUB 0,00841 18,22850 CAD 55454N104 CA55454N1042 TSX FNB de revenu à taux variable Mackenzie



MFT 0,02263 15,97471 CAD 55453X103 CA55453X1033 TSX FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie





MKB 0,00936 19,19797 CAD 55452R107 CA55452R1073 TSX FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie





MHYB 0,01991 17,88532 CAD 55454M106 CA55454M1068 Cboe FNB mondial de leadership féminin Mackenzie





MWMN 9,41920 56,28997 CAD 55455C206 CA55455C2067 Cboe FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy



MIVG 3,46160 39,38569 CAD 55454E104 CA55454E1043 TSX FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie





MCSB 0,00471 19,95698 CAD 55452Q109 CA55452Q1090 TSX FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie





QCH 0,00000 107,00344 CAD 55454U108 CA55454U1084 Cboe FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie





QCE 0,99287 188,44376 CAD 55454W104 CA55454W1041 TSX FINB Actions canadiennes Mackenzie



QCN 0,59931 192,88526 CAD 55453U109 CA55453U1093 TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie





QUU 1,24395 271,41657 CAD 55454T101 CA55454T1012 TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)





QAH 1,86939 222,11163 CAD 55455M105 CA55455M1059 TSX FINB Actions internationales Mackenzie





QDX 0,00260 145,81867 CAD 55455T100 CA55455T1003 TSX FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)







QDXH 0,00000 157,49218 CAD 55455Y109 CA55455Y1097 TSX FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie





QBB 0,02263 93,33836 CAD 55452S105 CA55452S1056 TSX FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie





QSB 0,01789 99,78704 CAD 55453K101 CA55453K1012 TSX FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie





QCB 0,03325 95,81759 CAD 55454A102 CA55454A1021 Cboe FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)





QTIP 0,02461 83,43377 CAD 55456B108 CA55456B1085 Cboe FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)









QUIG 0,06018 85,73457 CAD 55455H106 CA55455H1064 TSX FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)





QHY 0,00000 82,18645 CAD 55455K109 CA55455K1093 TSX FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie







QEBL 0,00553 79,17632 CAD 55455J102 CA55455J1021 TSX FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)





QEBH 0,04582 80,96365 CAD 55454J103 CA55455J1030 TSX FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple







WSRI 3,25788 48,87267 CAD 94701L108 CA94701L1085 TSX FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple









WSRD 0,01811 34,25474 CAD 94701J103 CA94701J1030 TSX FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie







QRET 0,17717 115,72320 CAD 55454K100 CA55454K1003 TSX FINB mondial d'infrastructures Mackenzie





QINF 3,44824 156,35042 CAD 554547109 CA5545471099 TSX FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA)









QDXB 0,00000 87,73818 CAD 55454P109 CA55454P1099 TSX FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA)







QUB 0,05996 81,38120 CAD 554557108 CA5545571088 TSX FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie





MGAB 0,00000 16,96062 CAD 554552208 CA5545522081 TSX FNB de répartition équilibrée Mackenzie



MBAL 0,20871 28,29990 CAD 554551101 CA5545511019 TSX FNB de répartition prudente Mackenzie





MCON 0,38364 23,94005 CAD 554567107 CA5545671078 TSX FNB de répartition de croissance Mackenzie



MGRW 0,38523 33,25494 CAD 554570101 CA5545701016 Cboe FNB mondial d'obligations durables Mackenzie





MGSB 0,00912 17,62871 CAD 554565101 CA5545651013 Cboe FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple





WSHR 0,96509 32,24708 CAD 94701W104 CA94701W1041 Cboe FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)







WSGB 0,00919 22,72872 CAD 94702B109 CA94702B1094 Cboe FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie





QEE 0,09739 117,98812 CAD 55455L107 CA55455L1076 TSX FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie





MCKG 1,07825 23,97032 CAD 55452V108 CA55452V1085 Cboe FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie QLB 0,37450 98,43715 CAD 55455N103 CA55455N1033 TSX FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie QASH 0,25490 50,34546 CAD 554564104 CA5545641048 TSX FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie QTLT 0,03829 97,91618 CAD 55454Q107 CA55454Q1072 TSX FNB mondial à faible volatilité Mackenzie GQE MWLV 0,85861 25,53833 CAD 55453H108 CA55453H1082 TSX FNB de répartition toutes actions Mackenzie MEQT 0,20624 30,24071 CAD 55452A104 CA55452A1049 TSX FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE MCLV 1,27253 27,09930 CAD 554555102 CA5545551023 TSX FNB mondial de dividendes Mackenzie MGDV 0,25103 24,45860 CAD 554542100 CA5545421003 TSX FNB américain à faible volatilité Mackenzie GQE MULV 1,00199 23,07731 CAD 554914101 CA5549141011 TSX FNB d'actions mondiales Mackenzie GQE MGQE 0,19262 27,78671 CAD 554546101 CA5545461017 TSX FNB d'actions internationales Mackenzie GQE MIQE 0,05558 26,79203 CAD 55456A100 CA55456A1003 TSX FNB de ressources de base Mackenzie MORE 0,00000 31,73377 CAD 55454B100 CA55454B1004 TSX FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater MNXT 0,37254 22,66334 CAD 554548107 CA5545481072 TSX FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie MTBA 0,00560 20,15510 CAD 554554105 CA5545541057 TSX FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie MTBB 0,00000 20,22719 CAD 554540104 CA5545401047 TSX FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie MAAA 0,00000 49,95761 CAD 554538108 CA5545381082 TSX FINB NASDAQ 100 Mackenzie QQQQ 1,14366 106,57391 CAD 554535104 CA5545351044 TSX FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE MALX 0,00000 21,42749 CAD 554536102 CA5545361027 TSX FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie MHDU 0,23277 20,70509 CAD 55454F101 CA55454F1018 TSX FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie MHDC 0,28817 21,94937 CAD 554563106 CA5545631064 TSX FNB à tendance défensive Mackenzie MDEF 0,03799 20,14793 CAD 55454C108 CA55454C1086 TSX FNB à tendance cyclique Mackenzie MCYC 0,66414 21,73404 CAD 554549105 CA5545491055 TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 30 novembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 311 milliards de dollars au 30 novembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

