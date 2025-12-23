Placements Mackenzie annonce les distributions réinvesties de fin d'année finales pour ses fonds négociés en bourse English

Nouvelles fournies par

Mackenzie Financial Corporation

23 déc, 2025, 11:36 ET

TORONTO, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties de fin d'année finales pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») qui se négocient à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la Cboe Canada (« Cboe ») pour l'année d'imposition 2025. Veuillez noter que ces chiffres sont une mise à jour des estimations de distributions réinvesties de fin d'année annoncées le 14 novembre 2025. 

Il s'agit de distributions de revenu net ou gains en capital nets non distribués. Ces distributions seront réinvesties dans des parts supplémentaires des FNB respectifs et ne comprennent pas les montants de distributions mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles en espèces courantes. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées avec les parts en circulation de sorte que le nombre de parts en circulation suivant la distribution soit égal au nombre de parts en circulation avant la distribution.

La date de clôture des registres pour ces distributions est le 31 décembre 2025. Les courtiers seront informés au début de 2026, par l'intermédiaire des Services de compensation et de dépôt de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, des montants imposables réels distribués par les FNB en 2025, et des caractéristiques fiscales de ces montants.

Les détails des montants de distribution par part finaux sont les suivants :

FNB Mackenzie

Symbole

Distributions réinvesties de fin d'année finales par part ($)

VLPP au 15 décembre 2025

Devise

CUSIP

ISIN

Bourse

FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie

MGB

0,01212

16,13421

CAD

55452P101

CA55452P1018

TSX

FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie

MUB

0,00841

18,22850

CAD

55454N104

CA55454N1042

TSX

FNB de revenu à taux variable Mackenzie

MFT

0,02263

15,97471

CAD

55453X103

CA55453X1033

TSX

FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie

MKB

0,00936

19,19797

CAD

55452R107

CA55452R1073

TSX

FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie

MHYB

0,01991

17,88532

CAD

55454M106

CA55454M1068

Cboe

FNB mondial de leadership féminin Mackenzie

MWMN

9,41920

56,28997

CAD

55455C206

CA55455C2067

Cboe

FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

MIVG

3,46160

39,38569

CAD

55454E104

CA55454E1043

TSX

FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie

MCSB

0,00471

19,95698

CAD

55452Q109

CA55452Q1090

TSX

FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

QCH

0,00000

107,00344

CAD

55454U108

CA55454U1084

Cboe

FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie

QCE

0,99287

188,44376

CAD

55454W104

CA55454W1041

TSX

FINB Actions canadiennes Mackenzie

QCN

0,59931

192,88526

CAD

55453U109

CA55453U1093

 

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

QUU

1,24395

271,41657

CAD

55454T101

CA55454T1012

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)

QAH

1,86939

222,11163

CAD

55455M105

CA55455M1059

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie

QDX

0,00260

145,81867

CAD

55455T100

CA55455T1003

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXH

0,00000

157,49218

CAD

55455Y109

CA55455Y1097

TSX

FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie

QBB

0,02263

93,33836

CAD

55452S105

CA55452S1056

TSX

FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie

QSB

0,01789

99,78704

CAD

55453K101

CA55453K1012

TSX

FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie

QCB

0,03325

95,81759

CAD

55454A102

CA55454A1021

Cboe

FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA)

QTIP

0,02461

83,43377

CAD

55456B108

CA55456B1085

Cboe

FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en $ CA)

QUIG

0,06018

85,73457

CAD

55455H106

CA55455H1064

TSX

FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en $ CA)

QHY

0,00000

82,18645

CAD

55455K109

CA55455K1093

TSX

FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie

QEBL

0,00553

79,17632

CAD

55455J102

CA55455J1021

TSX

FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en $ CA)

QEBH

0,04582

80,96365

CAD

55454J103

CA55455J1030

TSX

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

WSRI

3,25788

48,87267

CAD

94701L108

CA94701L1085

TSX

FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple

WSRD

0,01811

34,25474

CAD

94701J103

CA94701J1030

TSX

FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie

QRET

0,17717

115,72320

CAD

55454K100

CA55454K1003

TSX

FINB mondial d'infrastructures Mackenzie

QINF

3,44824

156,35042

CAD

554547109

CA5545471099

TSX

FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXB

0,00000

87,73818

CAD

55454P109

CA55454P1099

TSX

FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en $ CA)

QUB

0,05996

81,38120

CAD

554557108

CA5545571088

TSX

FNB de répartition de revenu fixe mondial Mackenzie

MGAB

0,00000

16,96062

CAD

554552208

CA5545522081

TSX

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

MBAL

0,20871

28,29990

 

CAD

 

554551101

CA5545511019

TSX

FNB de répartition prudente Mackenzie

MCON

0,38364

23,94005

CAD

554567107

 

CA5545671078

 

TSX

FNB de répartition de croissance Mackenzie

MGRW

0,38523

33,25494

CAD

554570101

CA5545701016

Cboe

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

MGSB

0,00912

17,62871

CAD

554565101

CA5545651013

Cboe

FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple

WSHR

0,96509

32,24708

CAD

94701W104

CA94701W1041

Cboe

FINB d'obligations vertes nord-américaines Wealthsimple (couvert en $ CA)

WSGB

0,00919

22,72872

CAD

94702B109

CA94702B1094

Cboe

FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie

QEE

0,09739

117,98812

CAD

55455L107

CA55455L1076

TSX

FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

MCKG

1,07825

 

23,97032

CAD

55452V108

CA55452V1085

Cboe

FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie

QLB

0,37450

98,43715

CAD

55455N103

CA55455N1033

 

TSX

FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie

QASH

0,25490

50,34546

CAD

554564104

CA5545641048

TSX

FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie

QTLT

0,03829

97,91618

CAD

55454Q107

CA55454Q1072

TSX

FNB mondial à faible volatilité Mackenzie GQE

MWLV

0,85861

25,53833

CAD

55453H108

CA55453H1082

TSX

FNB de répartition toutes actions Mackenzie

MEQT

0,20624

30,24071

CAD

55452A104

CA55452A1049

TSX

FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE

MCLV

1,27253

27,09930

CAD

554555102

CA5545551023

TSX

FNB mondial de dividendes Mackenzie

MGDV

0,25103

24,45860

CAD

554542100

CA5545421003

TSX

FNB américain à faible volatilité Mackenzie GQE

MULV

1,00199

23,07731

CAD

554914101

CA5549141011

TSX

FNB d'actions mondiales Mackenzie GQE

MGQE

0,19262

27,78671

CAD

554546101

 

CA5545461017

 

TSX

FNB d'actions internationales Mackenzie GQE

MIQE

0,05558

26,79203

CAD

55456A100

CA55456A1003

 

TSX

FNB de ressources de base Mackenzie

MORE

0,00000

31,73377

CAD

55454B100

 

CA55454B1004

 

TSX

FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

MNXT

0,37254

22,66334

CAD

554548107

 

CA5545481072

 

TSX

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2027 Mackenzie

MTBA

0,00560

20,15510

CAD

 

554554105

 

CA5545541057

TSX

FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie

MTBB

0,00000

20,22719

CAD

 

554540104

 

CA5545401047

TSX

FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie

MAAA

0,00000

49,95761

CAD

554538108

CA5545381082

TSX

FINB NASDAQ 100 Mackenzie

QQQQ

1,14366

106,57391

CAD

554535104

CA5545351044

TSX

FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE

MALX

0,00000

21,42749

CAD

554536102

CA5545361027

TSX

FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie

MHDU

0,23277

20,70509

CAD

55454F101

CA55454F1018

TSX

FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie

MHDC

0,28817

21,94937

CAD

554563106

CA5545631064

TSX

FNB à tendance défensive Mackenzie

MDEF

0,03799

20,14793

CAD

55454C108

CA55454C1086

TSX

FNB à tendance cyclique Mackenzie

MCYC

0,66414

21,73404

CAD

554549105

CA5545491055

TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-type/etfs.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 30 novembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 311 milliards de dollars au 30 novembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]; Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]

Profil de l'entreprise

Mackenzie Financial Corporation