TORONTO, le 22 déc. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces mensuelles de décembre 2021 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) et à la NEO Bourse Aequitas (NEO). Les porteurs de parts inscrits au registre le 31 décembre 2021 recevront une distribution en espèces payable le 10 janvier 2022.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole Distribution

par part ($) CUSIP ISIN Fréquence

du

versement Bourse FNB de revenu fixe

mondial de base plus

Mackenzie MGB 0.04158 $ 55452P101 CA55452P1018 Mensuelle TSX FNB d'obligations sans

contraintes Mackenzie MUB 0,05279 $ 55454N104 CA55454N1042 Mensuelle TSX FNB de revenu à taux

variable Mackenzie MFT 0,07661 $ 55453X103 CA55453X1033 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe

canadien de base plus

Mackenzie MKB 0,04225 $ 55452R107 CA55452R1073 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à court

terme canadien Mackenzie MCSB 0,03037 $ 55452Q109 CA55452Q1090 Mensuelle TSX FINB Obligations

canadiennes totales

Mackenzie QBB 0,25287 $ 55452S105 CA55452S1056 Mensuelle TSX FINB Obligations à court

terme canadiennes

Mackenzie QSB 0,17502 $ 55453K101 CA55453K1012 Mensuelle TSX FINB Obligations de

sociétés américaines de

qualité Mackenzie (couvert

en $ CA) QUIG 0,22055 $ 55455H106 CA55455H1064 Mensuelle TSX FINB Obligations

américaines à rendement

élevé Mackenzie (couvert

en $ CA) QHY 0,41882 $ 55455K109 CA55455K1093 Mensuelle TSX FINB Obligations de

marchés émergents en

monnaie locale Mackenzie QEBL 0,20495 $ 55455J102 CA55455J1021 Mensuelle TSX FINB Obligations de

marchés émergents

Mackenzie (couvert en

$ CA) QEBH 0,23402 $ 55454J103 CA55455J1030 Mensuelle TSX FINB Obligations totales

Marchés développés ex

Amérique du Nord

Mackenzie (couvert en

$ CA) QDXB 0,02193 $ 55454P109 CA55454P1099 Mensuelle TSX FINB Obligations

américaines totales

Mackenzie (couvert en

$ CA) QUB 0,00000 $ 554557108 CA5545571088 Mensuelle TSX FNB de répartition de

revenu fixe mondial

Mackenzie MGAB 0,00837 $ 554552208 CA5545522081 Mensuelle TSX FNB de revenu fixe à

rendement élevé mondial

Mackenzie MHYB 0,07008 $ 55454M106 CA55454M1068 Mensuelle NEO FINB Obligations toutes

sociétés canadiennes

Mackenzie QCB 0,23458 $ 55454A102 CA55454A1021 Mensuelle NEO FINB TIPS américains

Mackenzie (couvert en

$ CA) QTIP 0,80200 $ 55456B108 CA55456B1085 Mensuelle NEO FNB mondial d'obligations

durables Mackenzie MGSB 0,05578 $ 554565101 CA5545651013 Mensuelle NEO

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication du rendement futur.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements sera diminué de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 205 milliards de dollars au 30 novembre 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils est d'environ 270 milliards de dollars au 30 novembre 2021. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com

