TORONTO, le 9 mars 2022 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de produits, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui la série suivante de fusions de fonds proposées et un changement de gestion de portefeuille de fonds.

Au total, sept fusions devraient avoir lieu le 20 mai 2022 ou aux environs de cette date. Les investisseurs inscrits en date du 21 mars 2022 seront appelés à se prononcer sur trois des fusions proposées lors des assemblées extraordinaires qui se tiendront le 9 mai 2022. Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs pour les quatre autres fusions.

Fusions faisant l'objet d'un vote

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (Fonds prorogé) Fonds d'obligations de catégorie investissement

tactique mondial Mackenzie Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie Fonds de titres de catégorie investissement à taux

variable Mackenzie Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie Mandat privé de revenu fixe mondial Mackenzie Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie

Fusions ne faisant pas l'objet d'un vote

Fonds existant (Fonds en dissolution) Fusionné avec (Fonds prorogé) Mandat privé ciblé d'actions canadiennes

Mackenzie Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Mandat privé équilibré de revenu mondial

prudent Mackenzie Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie Mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Fonds de croissance mondiale Mackenzie Mandat privé d'actions américaines Mackenzie Fonds de croissance américaine Mackenzie

En plus de ces fusions, Mackenzie internalisera la gestion du volet actions du portefeuille du Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie en remplaçant le sous-conseiller actuel, Rockefeller Asset Management, par l'équipe Mackenzie Betterworld. Ce changement n'est pas soumis à l'approbation des investisseurs et prendra effet le 18 mars 2022 ou aux environs de cette date. Parallèlement à ce changement, les stratégies de placement du volet actions du Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie seront modifiées afin de s'aligner sur la philosophie de placement de l'équipe Mackenzie Betterworld.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 203,2 milliards de dollars au 28 février 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

