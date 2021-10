TORONTO, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé les changements suivants aux noms, objectifs de placement et stratégies de placement des quatre fonds SEC Mackenzie CL énumérés ci-dessous, qui entrent en vigueur immédiatement.

Les fonds SEC Mackenzie CL, qui ne sont pas offerts aux petits investisseurs, sont destinés à être utilisés pour les prochaines restructurations, qui devront être approuvées par les organismes de réglementation et les investisseurs. Ces restructurations font suite à un ensemble plus vaste d'opérations qui ont eu lieu le 31 décembre 2020, dans le cadre desquelles Mackenzie a transféré ses responsabilités de gestionnaire et de fiduciaire des Fonds communs de placement de la Canada Vie (anciennement la Gamme de fonds Quadrus) et des Fonds Parcours de la Canada Vie à Gestion de placements Canada Vie limitée.

Ancien nom Nouveau nom Changements aux objectifs et aux stratégies de placement SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens SEC Mackenzie CL Croissance mondiale Le changement aux objectifs et aux stratégies de placement vise à refléter les objectifs du Fonds de produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un large éventail d'actions mondiales. SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré SEC Mackenzie CL Ivy Européen Le changement aux objectifs et aux stratégies de placement vise à refléter les objectifs du Fonds de produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés européennes. SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères SEC Mackenzie CL Métaux précieux Le changement aux objectifs et aux stratégies de placement vise à refléter les objectifs du Fonds de produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des métaux précieux et des actions de producteurs et de fournisseurs mondiaux de métaux précieux. SEC Mackenzie CL Canadien de croissance SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines Le changement aux objectifs et aux stratégies de placement vise à refléter les objectifs du Fonds de produire une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des actions américaines.

