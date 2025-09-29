TORONTO, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des modifications aux frais de gestion du Fonds de lingots d'or Mackenzie, des modifications aux commissions de suivi de certaines séries du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy et un changement de la classification du risque du Fonds européen Mackenzie Ivy.

De plus, les séries A, T5, T8, PW, PWT5 et PWT8 du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy seront fermées à tout nouvel investissement à compter du 2 octobre 2025 ou vers cette date. Les investisseurs qui détiennent ces titres à cette date et qui continuent de les détenir sont autorisés à effectuer des achats supplémentaires. Le 2 octobre 2025 ou vers cette date, Mackenzie lancera les séries AV, TV5, TV8, PV, PV5 et PV8 du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy, qui pourront être achetées par de nouveaux investisseurs. Les séries AV, TV5 et TV8 seront assorties de frais de gestion de 1,75 %, tandis que les séries PV, PV5 et PV8 seront assorties de frais de gestion de 1,70 %.

Modifications aux frais de gestion

Afin d'offrir une tarification plus avantageuse aux investisseurs, Mackenzie réduit les frais de gestion de certaines séries du Fonds de lingots d'or Mackenzie de 20 points de base, comme il est indiqué ci-dessous. Les changements entreront en vigueur vers le 29 septembre 2025.

Nom du fonds Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds de lingots d'or

Mackenzie A 1,75 % 1,55 % D 0,75 % 0,55 % F 0,70 % 0,50 % FB 0,75 % 0,55 % PW 1,70 % 1,50 % PWX 0,70 % 0,50 % PWFB 0,70 % 0,50 % LB 1,75 % 1,55 % LW 1,70 % 1,50 % LF 0,70 % 0,50 %

Modifications aux commissions de suivi

À compter du 2 octobre 2025 ou vers cette date, les commissions de suivi pour l'option d'achat avec frais d'acquisition et l'option d'achat avec frais de rachat du Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy augmenteront comme il est indiqué ci-dessous.

Nom du fonds Série Commission de

suivi actuelle

(option avec frais

d'acquisition) Nouvelle

commission de

suivi (option

avec frais

d'acquisition) Commission

de suivi

actuelle

(option

d'achat avec

frais de

rachat) Nouvelle

commission de

suivi (option

d'achat avec

frais de rachat) Fonds canadien

équilibré

Mackenzie Ivy A 0,50 % 1,00 % 0,25 % 0,50 % PW 0,50 % 1,00 % - - T5 0,50 % 1,00 % 0,25 % 0,50 % T8 0,50 % 1,00 % 0,25 % 0,50 % PWT5 0,50 % 1,00 % - - PWT8 0,50 % 1,00 % - -

Changement à la classification du risque

Mackenzie étudie les classifications du risque et apporte des modifications conformément à la méthode de classification du risque mandatée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La classification du risque du Fonds européen Mackenzie Ivy changera comme il est indiqué ci-dessous. Le changement entrera en vigueur le 29 septembre 2025.

Nom du fonds Classification actuelle Nouvelle classification Fonds européen Mackenzie Ivy Moyen Faible à moyen

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 231 milliards de dollars au 31 août 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 292 milliards de dollars au 31 août 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Christina Baron, 514 889-2945, [email protected], Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647 629-2747, [email protected]