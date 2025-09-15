TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Une assemblée extraordinaire des détenteurs de toutes les actions spéciales de Fonds secteur Clarington Inc. (« FSCI »), soit les catégories de FSCI mentionnées ci-dessous, a eu lieu le 5 septembre 2025 :

Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes

d'entreprises dominantes canadiennes Catégorie IA Clarington dividendes croissance

dividendes croissance Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions canadiennes

Catégorie IA Clarington Inhance PSR actions mondiales

Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale

Catégorie IA Clarington QV de petites capitalisations canadiennes (anciennement, la Catégorie IA Clarington de petites capitalisations canadiennes)

de petites capitalisations canadiennes) Catégorie IA Clarington QV d'actions américaines (anciennement, la Catégorie IA Clarington d'actions américaines)

d'actions américaines) Catégorie IA Clarington stratégique de revenu d'actions

stratégique de revenu d'actions Catégorie IA Clarington tactique de revenu

tactique de revenu Catégorie IA Clarington Innovation thématique

(collectivement, les « Catégories »).

Placements iA Clarington inc. a annoncé aujourd'hui que les détenteurs des titres des Catégories ont approuvé les résolutions visant :

le changement d'auditeur de FSCI, qui passera de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à Ernst & Young, s.r.l./s.e.n.c.r.l;

la modification des statuts de fusions de FSCI, à savoir le retrait de l'exigence d'approbation des actionnaires pour tout changement futur de l'auditeur de FSCI.

Vous pouvez obtenir davantage de renseignements ici.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 31 juillet 2025, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 23 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]