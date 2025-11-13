TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui que Marc Gagnon, vice-président et gestionnaire de portefeuilles, Actions nord-américaines, chez iA Gestion mondiale d'actifs (iAGMA), et gestionnaire de portefeuille principal de la Catégorie IA Clarington d'entreprises dominantes canadiennes (le « Fonds »), prendra sa retraite le 29 décembre 2025.

À l'emploi de iAGMA depuis 1998, Marc a gravi les échelons et termine sa carrière à titre de gestionnaire de portefeuilles principal. Au cours des 11 dernières années, ses compétences, son expérience et son processus d'investissement éprouvé se sont traduits par d'excellents résultats pour le Fonds, qu'ils s'agissent de ses rendements absolus élevés ou de ses rendements relatifs supérieurs à ses pairs.

« Je souhaite féliciter Marc pour sa brillante carrière. Son dévouement envers l'excellence a laissé sa marque au sein de notre entreprise et a contribué à offrir à notre clientèle une expérience en investissement exceptionnelle », a déclaré Catherine Milum, présidente et chef de la direction de iA Clarington.

Ses fonctions de gestionnaire de portefeuille principal du Fonds seront graduellement transférées à Nicolas Caron, qui a rejoint les rangs de iAGMA à la fin octobre aux postes de vice-président et de gestionnaire de portefeuilles, ainsi que de chef des Actions canadiennes. Marc travaillera en étroite collaboration avec Nicolas jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer une transition sans heurts

Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion de placements, Nicolas occupait auparavant les postes de vice-président et gestionnaire de portefeuilles chez State Street Investment Management. À ce titre, il était responsable d'un mandat d'actions canadiennes, ainsi que des sous-portefeuilles d'actions canadiennes de plusieurs fonds mondiaux et internationaux. Nicolas détient le titre de CFA, ainsi qu'une maîtrise en finance de l'Université de Sherbrooke.

« Tout au long de sa carrière, Marc a démontré la valeur d'un vrai gestionnaire actif pour les conseillers et les investisseurs. Nous sommes fiers de ses réalisations et sommes impatients de poursuivre sur cette lancée avec Nicolas, » a affirmé Jean-René Adam, directeur général, chef des actions publiques et du trading mondial, chez iAGMA.

Les autres membres de l'équipe de gestion de portefeuille du Fonds, à savoir David Caron, directeur sénior et gestionnaire de portefeuilles, Actions nord-américaines, iAGMA, et Maxime Houde, directeur sénior et gestionnaire de portefeuilles, Placements thématiques, iAGMA, conservent leurs fonctions actuelles, David demeurant spécialiste des actions canadiennes et Maxime restant chargé du volet d'actions américaines du Fonds.

Aucune modification ne sera apportée à l'objectif de placement, à la notation de risque et à la stratégie d'investissement du fonds dans la foulée de ce changement. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre conseiller en épargne collective.

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2025, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com.

À propos de iA Gestion mondiale d'actifs inc.

iA Gestion mondiale d'actifs, qui regroupe iA Gestion mondiale d'actifs inc. et Industrielle Alliance, Gestion de placements inc., est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au Canada et aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs de création de richesse à long terme par des solutions de placement innovantes conçues pour les marchés complexes d'aujourd'hui. Les gestionnaires de portefeuilles expérimentés de iAGMA utilisent une méthodologie de placement exclusive, ancrée dans l'engagement fédérateur de iAGMA envers une solide gestion des risques, la rigueur analytique et une approche disciplinée axée sur les processus d'allocation d'actifs et de sélection de titres.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, et iA Gestion mondiale d'actifs, iAGMA et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs et iAGMA sont les noms commerciaux sous lesquels l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. et sa filiale iA Gestion mondiale d'actifs inc. exploitent leurs activités.

