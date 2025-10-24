TORONTO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Placements IA Clarington inc. (« iA Clarington ») a annoncé aujourd'hui les distributions du mois d'octobre 2025 pour sa série FNB active. Les porteurs de parts inscrits au 31 octobre 2025 recevront des distributions payables le 12 novembre 2025.

Les distributions par part sont indiquées ci-dessous :

Série FNB active Symbole Distribution

par part CUSIP Fonds IA Clarington Agile d'obligations de base plus ICPB 0,03332 44931X109 Fonds IA Clarington Loomis de revenu à taux variable IFRF 0,04064 44932R101 Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale IGAF 0,01687 45075W104 Fonds IA Clarington Loomis d'obligations mondiales multisectorielles ILGB 0,04880 45076L107 Fonds IA Clarington stratégique de revenu ISIF 0,03170 44933N109 Fonds IA Clarington Loomis d'opportunités en actions mondiales IGEO 0,00000 44934G103 Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés ISCB 0,04603 44934C102 Mandat d'obligations améliorées IA Gestion de patrimoine IWEB 0,04091 44934M100 Fonds IA Clarington Agile de revenu mondial à rendement total GTRI 0,02403 44935E107

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la série FNB active de IA Clarington, veuillez visiter iaclarington.com/fr/FNB

À propos de Placements IA Clarington inc.

Filiale de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. - quatrième plus importante société d'assurance de personnes au Canada - iA Clarington offre une vaste gamme de produits de placement, notamment des fonds communs de placement activement gérés, des solutions de portefeuilles gérés, l'option de série FNB active et des placements socialement responsables. Au 30 septembre 2025, iA Clarington détient un actif sous gestion de plus de 24 milliards $. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à iaclarington.com/fr

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Les renseignements présentés peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine, le logo de iA Gestion de patrimoine, iA Gestion mondiale d'actifs et le logo de iA Gestion mondiale d'actifs sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. iA Gestion mondiale d'actifs inc. (iAGMA) est une filiale de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (iAGP).

Le paiement de distributions et la ventilation de distributions ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement de distributions ne doit pas être confondu avec les résultats d'un fonds ou avec son taux de rendement. Les distributions payées découlant de gains en capital réalisés par des fonds ainsi que des revenus et des dividendes générés par un fonds sont imposables dans l'année où elles sont payées.

SOURCE Placements IA Clarington inc.

Pour obtenir des précisions, veuillez communiquer avec : Rob Martin, vice-président, Gestion produits et marketing, Placements iA Clarington, [email protected]