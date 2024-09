À la pointe de l'innovation et de la prestation d'expérience légendaire aux clients depuis 1984

TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Au moment d'ouvrir leurs portes il y a 40 ans, les Services d'Investissement Ligne Verte TD ont marqué le début de l'ère des placements autogérés à la TD. Aujourd'hui, Placements directs TD souligne avec fierté ses quatre décennies passées à offrir des plateformes de premier plan et des solutions novatrices à sa clientèle.

« Depuis maintenant 40 ans, Placements directs TD joue un rôle de pionnier et aide les investisseurs canadiens autonomes à avancer dans leur parcours financier avec confiance, affirme Scott Ignall, premier vice-président, Placements directs TD et Mise en œuvre, Groupe Banque TD. Du traitement, à nos débuts, des opérations à l'aide de fiches d'ordre rédigées à la main jusqu'à la conception de plateformes numériques avancées, notre engagement est demeuré le même, soit offrir aux clients des plateformes et des capacités de placement intuitives. Nous sommes fiers de notre histoire et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers pendant de nombreuses années encore. »

Ces 40 dernières années, Placements directs TD a offert des produits novateurs et a connu des jalons importants qui témoignent de son engagement à innover et à mieux servir ses clients :

1984 : Ouverture de Services d'Investissement Ligne Verte TD, premier service de courtage autogéré offert par une banque au Canada .

Ouverture de Services d'Investissement Ligne Verte TD, premier service de courtage autogéré offert par une banque au . 1996 : Lancement de CourtierWeb, la première plateforme de courtage en ligne au Canada , qui offre aux investisseurs autonomes un accès sans précédent aux données et à l'exécution d'opérations sur le marché en temps réel.

Lancement de CourtierWeb, la première plateforme de courtage en ligne au , qui offre aux investisseurs autonomes un accès sans précédent aux données et à l'exécution d'opérations sur le marché en temps réel. 2011 : Lancement de l'appli TD, qui permet aux clients d'effectuer des opérations de négociation, de consulter les cotes en temps réel ainsi que de surveiller leurs placements et leurs actions sur des graphiques avancés plein écran à partir de leur téléphone cellulaire.

Lancement de l'appli TD, qui permet aux clients d'effectuer des opérations de négociation, de consulter les cotes en temps réel ainsi que de surveiller leurs placements et leurs actions sur des graphiques avancés plein écran à partir de leur téléphone cellulaire. 2012 : Adoption du nouveau nom, Placements directs TD, pour mettre en valeur l'accent sur les solutions novatrices et axées sur les clients qui permettent aux investisseurs de gérer leur portefeuille plus aisément et avec confiance.

Adoption du nouveau nom, Placements directs TD, pour mettre en valeur l'accent sur les solutions novatrices et axées sur les clients qui permettent aux investisseurs de gérer leur portefeuille plus aisément et avec confiance. 2016 : Statut de première société de courtage appartenant à une banque au Canada à introduire des ordres sur options à composantes multiples qui donnent aux investisseurs autonomes un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs portefeuilles.

Statut de première société de courtage appartenant à une banque au à introduire des ordres sur options à composantes multiples qui donnent aux investisseurs autonomes un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs portefeuilles. 2019 : Lancement du Centre d'apprentissage Placements directs TD, de la planification des objectifs et de la Répartition des actifs dans CourtierWeb pour appuyer les clients dans leur parcours de placement.

Lancement du Centre d'apprentissage Placements directs TD, de la planification des objectifs et de la Répartition des actifs dans CourtierWeb pour appuyer les clients dans leur parcours de placement. 2021 : Lancement de l'indice Placements directs TD, la première ressource en son genre qui offre des renseignements historiques sur le secteur des placements autogérés et sur la confiance des investisseurs à l'égard des marchés.

Lancement de l'indice Placements directs TD, la première ressource en son genre qui offre des renseignements historiques sur le secteur des placements autogérés et sur la confiance des investisseurs à l'égard des marchés. 2022 : Lancement de NégociTitres MC TD, l'application mobile abordable et facile à utiliser conçue pour les investisseurs débutants.

Lancement de NégociTitres TD, l'application mobile abordable et facile à utiliser conçue pour les investisseurs débutants. 2023 :

Lancement de Négociateur actif TD, la puissante plateforme de négociation en ligne dotée de fonctionnalités avancées pour la négociation de titres américains. Placements directs TD est classée au premier rang du palmarès annuel des services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail .

2024 : Placements directs TD offre la négociation de fractions d'action ou de part de FNB en temps réel, rendant ainsi les placements plus accessibles à toute la population du Canada . Placements directs TD arrive en tête du palmarès des services de courtage en ligne du Globe and Mail pour la deuxième année d'affilée.



« Nous profitons de cet important anniversaire non seulement pour songer à nos réalisations précédentes, mais également pour réfléchir à la confiance que nos clients nous ont accordée, déclare Scott Ignall. Nous demeurons déterminés à poursuivre sur notre lancée d'innovation et de prestation de solutions qui aident la population canadienne à chaque étape de son parcours financier. »

Que vous soyez un investisseur autonome débutant ou un investisseur actif, veuillez vous rendre au td.com/ca/fr/investir/placement-en-direct pour en savoir plus.

