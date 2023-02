TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Placements directs TD est fière d'être classée au premier rang du palmarès des services de courtage en ligne au Canada du Globe and Mail. Elle a obtenu une cote globale de A, ce qui témoigne de la qualité de ses plateformes, de ses recherches et outils, ainsi que de son appli mobile NégociTitresMC TD.

Dans le classement, le site Web de Placements directs TD est reconnu comme étant à la fine pointe. Les investisseurs peuvent accéder rapidement aux renseignements qui comptent le plus pour eux, à leur portefeuille et à leurs placements individuels. Le palmarès des services de courtage en ligne du Globe and Mail, publié le 9 février 2023, en est à sa 24e édition.

« Nous nous retrouvons en tête de classement grâce à l'expérience client légendaire offerte par nos collègues, qui placent toujours les clients au cœur de tout ce qu'ils font, affirme Raymond Chun, chef de groupe, Gestion de patrimoine et TD Assurance à l'échelle mondiale. Je remercie toute l'équipe pour le travail remarquable qu'elle accomplit au quotidien en vue d'offrir le meilleur service de courtage en ligne pour soutenir et habiliter les Canadiens. Placements directs TD est un endroit comme nul autre où les Canadiens peuvent apprendre à investir et à négocier, et rehausser leur confiance financière. »

Placements directs TD continue d'investir dans ses plateformes et ses capacités. Voici quelques-unes des améliorations apportées au cours de la dernière année :

Lancement de NégociTitres MC TD - une application facile à utiliser ne requérant aucun montant minimum et ne facturant aucuns frais de tenue de compte, offrant des frais de commission de 0 $ sur les FNB TD et 50 opérations sur actions sans commission par année.

TD - une application facile à utiliser ne requérant aucun montant minimum et ne facturant aucuns frais de tenue de compte, offrant des frais de commission de 0 $ sur les FNB TD et 50 opérations sur actions sans commission par année. Transferts en temps réel d'autres institutions financières.

Nouvelles fonctions libre-service et authentification biométrique pour NégociTitres MC TD.

TD. Rappel de courtoisie et messages sur le temps d'attente estimé et sur les heures d'ouverture prolongées pour les clients par l'intermédiaire du Centre de contact.

Lancement de Parlons Argent en direct, une émission quotidienne interactive de premier plan dans le secteur diffusée exclusivement dans CourtierWeb, qui porte sur les placements.

Élargissement de la portée des cours et des vidéos de formation et mise en place des parcours d'apprentissage choisis pour soutenir tous les niveaux de connaissances des clients.

Cette reconnaissance du secteur fait suite au récent palmarès de MoneySense recensant les « meilleurs services de courtage en ligne au Canada ». Dans le cadre de ce palmarès, on reconnaissait l'engagement continu de Placements directs TD à former les investisseurs, de même que sa solidité de longue date en matière de données sur les marchés et ses solides plateformes de négociation.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Renseignements: Julie Bellissimo, directrice principale, Affaires internes et publiques, 416 965 6050, [email protected]