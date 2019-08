Place éphémère « Le Bouquiniste » : une première édition fort réussie!

MONTRÉAL, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Inaugurée le 12 juillet dernier par les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, la place éphémère évolutive « Le Bouquiniste » a accueilli plus de 430 participants à une vingtaine d'activités organisées pour divers groupes d'âge. De plus, quelque 1000 livres ont été échangés grâce à la microbibliothèque de type croque-livres.