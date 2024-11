Place de la religion dans le réseau de l'éducation - 17 écoles du Québec feront l'objet de vérifications concernant le respect de la laïcité

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Dans la foulée du rapport de l'école Bedford, rendu public le 11 octobre dernier, des plaintes et des signalements ont été portés à l'attention du ministère de l'Éducation concernant des enjeux liés au non-respect des obligations en matière de laïcité. Plusieurs citoyens ont ainsi répondu à l'appel d'informer le gouvernement de toute situation où des comportements contraires aux valeurs de la société québécoise sont observés. Sur cette base, le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce que des mandats de vérification sont déclenchés dans 17 écoles du Québec. Ces mandats se font de concert avec le ministre responsable de la Laïcité, M. Jean-François Roberge.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 17 janvier, des vérifications seront ainsi menées dans les écoles suivantes :

CSS de la Capitale - École Sainte-Odile ;

; CSS de la Capitale - École Cardinal Roy;

CSS Marguerite-Bourgeoys - École Henri Beaulieu ;

; CSS Marie-Victorin - École des Saints-Anges

CSS des Mille-Îles - École Jean-Jacques-Rousseau;

CSS de Montréal - École Saint-Pascal-Baylon ;

; CSS de Montréal - École Bienville;

CSS de Montréal - École La Voie;

CSS de Montréal - École Saint-Justin ;

; CSS de Montréal - École Notre-Dame -de-l'Assomption;

-de-l'Assomption; CSS de Montréal - École la Dauversière-Évangéline;

CSS de Laval - École Mont-de- La Salle ;

- École Mont-de- ; CSS de Laval - École Leblanc;

- École Leblanc; CSS des Découvreurs - École d'éducation internationale Filteau;

CSS des Draveurs - École polyvalente de l'Érablière;

CSS des Rives-du-Saguenay - École Saint-Isidore ;

; CSS des Rives-du-Saguenay - École Saint-Denis .

Parmi les informations qui ont été transmises au ministère de l'Éducation dans les dernières semaines, on note des manquements liés aux quatre principes de la Loi sur la laïcité de l'État, soit la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et la liberté de religion.

Un portrait détaillé des gestes posés sera dressé par les vérificateurs au cours des prochaines semaines et permettra, par la suite, de répondre au mandat que le premier ministre du Québec a confié au ministre de l'Éducation et au ministre responsable de la Laïcité le 22 octobre dernier. À la lumière des résultats, toutes les mesures à prendre seront évaluées pour renforcer les contrôles et la laïcité dans les écoles.

Par ailleurs, au cours des derniers jours, les deux ministres ont transmis une lettre à l'ensemble des centres de services scolaires du Québec afin de leur rappeler les obligations qu'ils ont en matière de laïcité et de respect de la neutralité religieuse. Les CSS ont la responsabilité de s'assurer que ces principes sont appliqués dans toutes les écoles qui relèvent de leur autorité. Rappelons également que le ministre Drainville a demandé à l'ensemble des centres de services scolaires de traiter toutes les plaintes avec rigueur.

« La situation de l'école Bedford a soulevé des questionnements et des inquiétudes dans la population et je le comprends parfaitement. Ces mandats de vérification sont nécessaires pour permettre de protéger nos élèves. C'est pour eux que l'école existe. Leur sécurité et leur bien-être doivent être nos priorités absolues. Nous ne pouvons laisser des personnes qui ont des comportements inacceptables ou des motivations animées par des idéologies ou par leurs convictions personnelles s'ingérer dans nos écoles. À la lumière des informations que nous allons recevoir, toutes les solutions seront sur la table afin de renforcer la place de la laïcité et de nous assurer que l'éducation transmise à nos enfants respecte le régime pédagogique québécois et les valeurs québécoises. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

« La laïcité de nos écoles et de l'enseignement qui y est prodigué est non négociable. La Loi sur la laïcité de l'État vise à préserver la séparation entre l'État et les religions en offrant un cadre pour garantir que la religion n'entre pas dans nos institutions publiques. Elle doit être appliquée et respectée dans l'ensemble du réseau scolaire. Ces vérifications permettront de faire la lumière sur la situation et de mettre en place des mesures appropriées pour corriger le tir. »

Jean-François Roberge, ministre responsable de la Laïcité

