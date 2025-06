NOMININGUE, QC, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Municipalité de Nominingue et l'organisme Association Développement Nominingue (ADN) soulignaient aujourd'hui le début des travaux de la Place Dumas, un projet d'habitation de 7 logements sociaux et abordables destinés à des familles et des personnes seules à Nominingue. Ce chantier représente un investissement de plus de 2,8 M$.

Cette activité a eu lieu en présence de la députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Chantale Jeannotte, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la mairesse de Nominingue, Mme Francine Létourneau, et du président de l'ADN, M. Gaétan Courchesne.

La Société d'habitation du Québec (SHQ) accorde à ce projet, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec, près de 1,5 M$, qui découlent du montant de 992 M$ du gouvernement fédéral versé au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements et des investissements de 992 M$ annoncés par le Québec lors de ses mises à jour économiques de l'automne 2023 et de l'automne 2024. Pour sa part, la Municipalité de Nominingue verse à l'organisme une aide de 45 000 $ en plus de lui donner un crédit de taxes d'une durée de 35 ans.

Citations :

« Grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements, notre gouvernement s'attaque à la crise du logement, partout au pays. Place Dumas est un parfait exemple de la collaboration entre tous les ordres de gouvernement pour construire des logements plus abordables et renforcer les communautés. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permettra à sept ménages à revenu faible ou modeste de demeurer dans leur communauté. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fier de voir cet important chantier se mettre en branle à Nominingue. Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins en habitation des différentes clientèles de toutes les régions du Québec. Je félicite l'organisme ADN pour l'initiative de ce projet, ainsi que les nombreux partenaires et collaborateurs qui y participent. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle et adjointe parlementaire de la ministre responsable de l'Habitation

« C'est avec enthousiasme que la Municipalité de Nominingue s'est associée à l'ADN pour ce projet inspirant, porteur de renouveau pour notre communauté. Je salue le travail exceptionnel des bénévoles de l'ADN, qui l'ont rendu possible. »

Francine Létourneau, mairesse de Nominingue

« Avec ses logements à prix abordable et l'arrivée prochaine d'une garderie, Place Dumas devient un levier concret pour attirer de jeunes familles et des travailleurs essentiels à la vitalité économique de Nominingue. Ce projet contribue directement à assurer la pérennité des commerces et des services de notre cœur villageois. »

Gaétan Courchesne, président de l'organisme Association Développement Nominingue

Fait saillant :

Trois ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Nominingue .

