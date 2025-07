TORONTO, le 25 juill. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 28 juillet, 7h.

Date : 28 juillet 2025 Heure : 8 :00 HE Lieu : L'adresse vous sera confirmée lors de votre inscription

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure. [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]