MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - Nespresso Canada continue d'élever le café comme une force pour le bien avec le déploiement de son programme RENOUVEAU au Canada. Marquant un pas de plus dans le parcours engagé en développement durable de l'entreprise, ce programme permettra aux amateurs de café du pays d'offrir une deuxième vie aux machines à café Nespresso sélectionnées et de se procurer des machines reconditionnées sans compromis sur la qualité. En effet, en plus d'offrir une option plus responsable, les machines du programme RENOUVEAU répondent aux mêmes standards de qualité que tous les produits Nespresso, et sont garanties au même titre que les machines neuves.

Place au RENOUVEAU : Nespresso entame le déploiement de son programme de circularité pour ses machines à café (Groupe CNW/Nestle Nespresso SA)

« Nespresso Canada multiplie les efforts en termes de développement durable depuis plusieurs années. En alignement avec nos solutions de recyclage de nos capsules de café, l'arrivée du programme RENOUVEAU contribuera cette fois à rendre possible la circularité de nos machines à café, dans un contexte où l'économie des produits de seconde main est en pleine croissance » énonce Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

Comment les machines à café sont-elles reconditionnées? Les machines Nespresso du programme RENOUVEAU proviennent de différentes sources telles que les stocks endommagés, les retours des consommateurs et les machines défectueuses. Une fois collectées, les machines à café sont soigneusement évaluées pour voir si elles peuvent être reconditionnées ou non. Si elles peuvent être reconditionnées, elles seront inspectées, nettoyées et réparées, si nécessaire, par des techniciens formés. Enfin, lorsque les machines à café sont prêtes, elles sont réemballées dans le cadre du programme RENOUVEAU et remises sur le marché pour une deuxième vie, complétant ainsi le cycle complet de circularité.

À compter d'aujourd'hui, Nespresso Canada est heureuse d'accepter certains modèles Vertuo dans le cadre de la phase de lancement du programme RENOUVEAU. Les membres du Club Nespresso sont invités à contacter le service à la clientèle de Nespresso pour confirmer si leur machine à café est actuellement éligible à ce programme. Les machines à café reconditionnées sont disponibles à l'achat sur le site Web de Nespresso et dans certaines boutiques Nespresso.

Certifiée B Corp, Nespresso s'engage à faire partie de la solution en matière de responsabilité sociale et environnementale, notamment en ce qui a trait à la circularité, au climat et aux communautés. Si vous souhaitez en apprendre plus au sujet du programme RENOUVEAU, rendez-vous à la boutique Nespresso la plus près de chez vous ou visitez https://www.nespresso.com/ca/fr.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 150 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 7 900 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence.

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 93 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2023, son réseau de distribution mondial était constitué de 791 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

SOURCE Nestle Nespresso SA

