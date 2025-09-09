Place à la Semaine de la municipalité 2025 - Du 14 au 20 septembre, les municipalités sont à l'honneur au Québec

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite les Québécoises et Québécois à participer à la Semaine de la municipalité, qui se tiendra du 14 au 20 septembre sur le thème « Des municipalités en action, des communautés en mouvement ».

Encore cette année, la Semaine permettra de célébrer et de faire rayonner le rôle et les initiatives des municipalités québécoises. Grâce à l'expertise de leurs équipes, à leurs services variés et à la diversité des projets qu'elles réalisent, les municipalités bâtissent des milieux animés, inclusifs et pérennes, et participent activement à la vitalité des communautés. Qu'il s'agisse des infrastructures d'eau, de l'entretien des parcs et des routes, du développement économique et durable ou encore de la mise en place de services et d'initiatives communautaires, elles planifient, aménagent et offrent des services essentiels au quotidien. C'est dans cette perspective que plusieurs municipalités profitent de ces journées pour organiser des activités qui renforcent le lien avec les citoyennes et citoyens. Ainsi, le public est invité à consulter les sites Web des municipalités et leurs médias sociaux, notamment en utilisant le mot-clic #SemaineMunicipalité2025, pour plus d'information.

Également, une série de publications sera diffusée sur les médias sociaux et une publicité paraîtra dans les journaux locaux et sur le Web afin de rappeler l'importance de tout ce que les municipalités rendent possible. Ces initiatives gouvernementales visent à mettre en valeur le travail accompli localement, souvent dans l'ombre, pour assurer la qualité de vie, la proximité des services et le dynamisme au sein de nos communautés.

Faits saillants :

La Semaine de la municipalité met en lumière le milieu municipal depuis 1988.

En 2025, ce sont 1 100 municipalités locales, 14 villages nordiques, 9 villages cris et un naskapi, plus de 8 000 élues et élus, et près de 92 000 employées et employés municipaux qui œuvrent quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de la population.

