PLACE À L'OPÉRA! - Une première au Diamant pour les élèves du Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des célébrations de son 80ᵉ anniversaire, le Conservatoire de musique de Québec est fier de présenter Place à l'Opéra! pour la première fois au Diamant. Les élèves de l'Atelier lyrique et de l'Orchestre symphonique du Conservatoire, sous la direction musicale de Dmitri Zrajevski, y interpréteront l'emblématique Così fan tutte de Mozart le samedi 8 février à 19 h 30.

Così fan tutte ossia la Scuola degli amanti (Ainsi font-elles toutes ou l'École des amants) - c'est l'histoire enlevante d'un pari lancé par le philosophe Don Alfonso à ses amis Ferrando et Guglielmo. Partant du postulat que les femmes sont toutes infidèles, il leur propose de mettre à l'épreuve leurs fiancées, Fiordiligi et Dorabella. Les jeunes amants feignent de partir à la guerre et reviennent déguisés pour tenter de conquérir les belles. Avec l'aide de la servante Despina, parviendront-ils à les séduire ?

« C'est un jeu de rôles amusant qui, grâce à la musique du génial Mozart, vous plongera dans les multiples nuances de ce que la nature humaine a de plus précieux et mystérieux : l'amour! » mentionne le metteur en scène Bertrand Alain

Les billets sont en vente à la billetterie du Diamant.

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

La presse est cordialement invitée au Diamant pour assister à la répétition générale costumée qui aura lieu le vendredi 7 février à 13 h 45.

