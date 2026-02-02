PLACE À L'OPÉRA! - L'Atelier lyrique et l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec présentent : La voix humaine de Francis Poulenc et Burnt Toast d'Alexina Louie

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves de l'Atelier lyrique et de l'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Québec annoncent la tenue de « Place à l'Opéra! », un programme double amoureux sous la direction musicale de Dmitri Zrajevski, présenté le vendredi 13 février et le samedi 14 février à 19 h 30 au Diamant.

Rosalie Brulotte, soprano solo dans La voix humaine Photo : Stéphane Bourgeois (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

En première partie, La voix humaine de Francis Poulenc - d'après la pièce de Jean Cocteau - nous plonge dans la douleur extrême d'une femme qui vient d'être laissée par son amant. Ce soliloque téléphonique est un morceau de bravoure et de sensibilité pour soprano solo. La musique en est à la fois spontanée et profonde, mais, par-dessus tout, poignante.

La seconde partie de la soirée se passe dans un tout autre registre. Burnt Toast est une œuvre contemporaine de la compositrice canadienne Alexina Louie, sur un livret de Dan Redican. Originellement créé pour la télévision, ce pastiche opératique en huit tableaux, auxquels se greffe Toothpaste de la même compositrice, nous fait parcourir avec un humour grinçant les diverses phases des relations amoureuses. Des candides premiers émois au meurtre pour un siège de toilette non rabattu en passant par la rupture provoquée par un tube de dentifrice laissé ouvert, l'amour est présenté sous toutes ses formes avec de multiples clins d'œil à des classiques de l'opéra.

« Ce programme double permet de rejoindre le public dans tout ce qu'il a connu et connaît de l'amour : de la douleur extrême à l'autodérision libératrice. L'opéra y apparaît à la fois profondément humain et étonnamment accessible », affirme le metteur en scène Bertrand Alain.

En amont de chaque représentation, le public est également convié à un préconcert présenté à 18 h (ouverture des portes du Diamant à 17 h 30). Ce moment privilégié mettra en lumière de jeunes chanteurs et chanteuses âgés de 11 à 16 ans, dans un format mêlant prestations musicales et échanges avec le metteur en scène Bertrand Alain. Une occasion unique de plonger dans l'univers de l'opéra, d'en découvrir les coulisses et d'en rencontrer la relève artistique!

Les billets sont en vente à la billetterie du Diamant.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

La presse est cordialement invitée au Diamant pour assister à la répétition générale costumée qui aura lieu le jeudi 12 février à 13 h 30 ou à l'une des représentations, sur demande.

