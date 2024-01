PLACE À L'OPÉRA! - Charpentier et Menotti au Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves de l'Atelier lyrique et de l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec annoncent la tenue de Place à l'Opéra! , un programme double sous la direction musicale de Dmitri Zrajevski, présenté le vendredi 2 février, 19 h 30, et le dimanche 4 février, 14 h, à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Élie Lefebvre-Pellegrino et Rébecca Veilleux Photo : Jessica Latouche (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

Le périple commencera au XVIIe siècle, en France, à la cour du Roi Soleil. Les Arts Florissants est un opéra de chambre que son compositeur, Marc-Antoine Charpentier, qualifiait « d'idylle en musique ». Créé en 1685, il met en scène les beaux-arts - la Musique, la Peinture, la Poésie et l'Architecture - qui fleurissent dans la Paix qui règne grâce au roi Louis XIV. Mais la guerre menace!

Le public sera ensuite transporté en 1939 avec The Old Maid and the Thief, opéra-bouffe en 14 scènes de Gian Carlo Menotti. Dans une petite ville des États-Unis, la vie paisible - mais monotone - de Miss Todd, sa bonne Laetitia et leur voisine, Miss Pinkerton, est chamboulée par l'arrivée de Bob le vagabond. Les revirements se multiplieront jusqu'à la conclusion étonnante de cet opéra à l'humour vif et grinçant parsemé de superbes moments lyriques.

« Un spectacle total! C'est ainsi que l'on qualifie souvent l'opéra. C'est un art, une discipline qui exige de ses interprètes et de ses concepteurs, des acrobaties vertigineuses face aux défis multiples rencontrés dans la création d'un tel spectacle » mentionne le metteur en scène Bertrand Alain. « Le Conservatoire de musique de Québec se distingue parmi les écoles du Québec avec la participation de son orchestre à la production. C'est une occasion extraordinaire pour tous nos élèves, chanteurs et musiciens, d'expérimenter de façon concrète l'opéra qui devient alors vraiment…un spectacle total! »

Les billets sont en vente sur le site Web du Conservatoire de musique de Québec .

La presse est cordialement invitée au Cégep Limoilou pour assister à la répétition générale costumée qui aura lieu le jeudi 1er février à 13 h à la salle Sylvain-Lelièvre.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

SOURCE Conservatoire de musique de Québec

Renseignements: Source : Sandrine Abbondioli, Responsable des communications, 418 643-2190, poste 221, [email protected]