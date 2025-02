PL89 : UN ACCUEIL FAVORABLE DU CPQ POUR RÉDUIRE LES PERTURBATIONS DE L'ÉCONOMIE

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement le dépôt du projet de loi n° 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, présenté par le ministre du Travail Jean Boulet. Nous saluons l'intention du gouvernement de trouver des solutions pragmatiques pour réduire les répercussions des conflits de travail sur notre économie.

« Je tiens à souligner la volonté du ministre du Travail de se doter des moyens d'intervenir lorsque de potentiels grèves ou lock-out peuvent avoir des impacts négatifs autant sur la population que sur notre économie. On doit cesser de prendre en otage la population, fragilisant au passage l'économie lors de trop nombreux conflits de travail », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ partage la volonté du gouvernement d'assurer la continuité des services essentiels pour protéger les citoyens tout en maintenant une approche équilibrée qui respecte les mécanismes de négociation de convention collective. Malgré tout, le CPQ se questionne sur la capacité du Tribunal administratif du travail à prendre en charge de nouvelles responsabilités dans un contexte où il est déjà surchargé.

Rappelons que l'année 2024 a été marquée par un nombre record de conflits de travail dans les secteurs logistiques : chemins de fer, transport aérien et maritime, service postal. Ces interruptions récurrentes ont non seulement affecté l'économie canadienne, mais aussi terni notre réputation à l'international.

Le CPQ procèdera à une analyse détaillée du projet de loi et espère pouvoir participer aux consultations particulières.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Victoria Drolet, Conseillère principale aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 708-6741