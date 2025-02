PL85 : LE CPQ JUGE LA DÉMARCHE LOUABLE, MAIS ESTIME QU'IL FAUT ALLER PLUS LOIN POUR ESPÉRER DES EFFETS SIGNIFICATIFS

MONTRÉAL, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Dans son mémoire envoyé à la commission, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) formule ses commentaires face aux dispositions du projet de loi 85, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif. Plusieurs dispositions touchant le commerce de détail et la restauration constituent des avancées intéressantes.

En effet, le projet de loi porté par le ministre Christopher Skeete ouvre la porte à instaurer des projets pilotes pour modifier les heures et les jours d'ouverture pour certains établissements commerciaux. Cette approche fait preuve de suffisamment de souplesse dans le but d'évaluer la compétitivité des détaillants.

Le CPQ voit aussi d'un bon œil le retrait de la restriction qu'au plus quatre personnes doivent assurer le service dans les établissements d'alimentation et les pharmacies pour que le public puisse y être admis en dehors des heures régulières.

« Il s'agit du quatrième exercice législatif, mais il faudra bien plus pour inverser la tendance considérant le fait que le gouvernement ajoute plus de règles qu'il en enlève depuis les 7 dernières années. Changer la donne demandera un plus grand effort », nuance M. Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Évidemment, bien d'autres mesures auraient pu être considérées et incluses dans ce texte législatif. Par exemple, seulement en construction, on aurait pu proposer de simplifier l'attestation de Revenu Québec et en réduire la fréquence. D'autres allègements dans le domaine forestier auraient été appréciés », ajoute Mme Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

Avec la guerre tarifaire provoquée par le président Trump, il va de soi que la conversation sur l'importance de l'allègement réglementaire vient à point nommé. Rappelons que le Québec se place en cinquième position sur les 32 pays de l'OCDE en termes de poids combiné des prélèvements fiscaux sur les entreprises en 2023. Le gouvernement devrait également sérieusement instaurer le principe de reconnaissance mutuelle, notamment pour aider à faciliter les échanges interprovinces.

Le CPQ apprécie aussi l'ajout de l'achat local au mandat du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Le mémoire du CPQ est disponible sur le site Web.

