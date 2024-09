PL68 : LE CPQ MET EN GARDE LE GOUVERNEMENT SUR LES IMPACTS POTENTIELS DES CHANGEMENTS LÉGISLATIFS ENVISAGÉS SUR NOTRE PRODUCTIVITÉ

MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a déposé aujourd'hui son mémoire portant sur le projet de loi no 68, Loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins. Le CPQ comprend l'objectif de ce projet de loi qui, en allégeant le fardeau administratif des professionnels de la santé, permettra d'améliorer l'accès aux services médicaux pour tous les Québécoises et Québécois. Cependant, le CPQ exprime certaines préoccupations quant aux impacts possibles sur la gestion des absences en milieu de travail et la productivité des entreprises.

Principaux commentaires du CPQ

Soutien à la réduction de la charge administrative des médecins : Le CPQ est en accord avec les initiatives visant à libérer du temps pour les médecins afin qu'ils puissent se concentrer sur le soin des patients plutôt que sur les tâches administratives. Toutefois, cette mesure ne doit pas se faire au détriment d'une saine gestion des absences des travailleurs, essentielle pour le bon fonctionnement des entreprises. Accès des employeurs aux informations médicales : Le CPQ souligne l'importance de maintenir un accès fluide aux médecins traitants afin d'assurer un retour rapide et efficace des travailleurs en congé de maladie. Limiter cet accès, sans garde-fou approprié, pourrait prolonger inutilement les périodes d'invalidité, entraînant des coûts élevés pour les employeurs. Équilibre entre la simplification et la gestion des coûts : Bien que le CPQ soutienne l'allègement bureaucratique, il appelle à des ajustements dans le projet de loi pour éviter des abus potentiels dans la gestion des congés d'invalidité et l'octroi d'aides techniques, qui pourraient entraîner des coûts supplémentaires importants pour les employeurs. Reconnaissance des initiatives des employeurs pour désengorger le système de santé : Le CPQ rappelle les nombreuses initiatives déployées par les employeurs pour soutenir la santé de leurs employés, comme les services de télémédecine et les programmes de mieux-être, qui contribuent à réduire la pression sur le système de santé.

Le mémoire est disponible sur le site Web.

Citations

« Nous sommes conscients de l'importance d'alléger la charge administrative des médecins, mais il est crucial que ces changements n'entraînent pas des coûts supplémentaires pour les employeurs ou ne prolongent inutilement les périodes d'invalidité. Nous demandons au gouvernement de trouver un juste équilibre entre l'allègement bureaucratique et la gestion efficace des absences au travail. »

Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

« Les employeurs québécois ont fait des efforts considérables pour désengorger le système de santé, notamment par des initiatives en télémédecine et en santé mentale. Cependant, il est essentiel que les employeurs puissent continuer à collaborer étroitement avec les médecins traitants afin d'assurer une reprise rapide et en santé des employés au travail. »

Isabelle Simoneau, directrice - Travail, santé, sécurité et affaires juridiques

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

