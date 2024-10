PL no 76 sur la qualité de la construction - Construire mieux mais avec agilité, une priorité pour l'APCHQ

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des consultations particulières du projet de loi n° 76, qui vise principalement à accroitre la qualité de la construction et la sécurité du public, présente ses recommandations afin de rehausser les standards de qualité et de sécurité, et ce, tout en assurant leur application de manière juste et efficace.

« Ce projet de loi était fort attendu pour améliorer la confiance de la population grâce à un processus d'inspection systématique, souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ. La vision de l'APCHQ est celle d'un secteur de la construction plus fort, plus sécuritaire, mais aussi plus agile. Nous voulons que notre secteur en soit un où la qualité et la durabilité de la construction et la protection du public vont de pair avec l'efficacité opérationnelle. »

Dans ses recommandations, l'APCHQ cherche principalement à atteindre trois objectifs :

Renforcement des contrôles, ce qui nécessite une formation initiale solide des entrepreneur•e•s, ainsi qu'une inclusion de l'autoconstruction dans le cadre législatif pour garantir des pratiques sûres; Élargissement du bassin d'expert•e•s qualifié•e•s pour les inspections, tout en encadrant clairement les exigences des certificats de conformité afin de réduire les délais et les coûts associés aux projets; Maintenir la capacité de notre industrie à répondre aux besoins pressants en logements : en permettant une application plus juste et proportionnée de la Loi, une approche équilibrée en matière de sanctions et l'accès à des mécanismes de médiation abordables.

