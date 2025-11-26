PL 3 : les syndiqué(e)s ignoré(e)s parviennent à se faire entendre

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Malgré le fait que la Commission parlementaire sur le projet de loi no 3 ait refusé d'entendre plusieurs grands syndicats, les syndiqué(e)s du SCFP ont assisté et ont pu déposer à la commission leur mémoire, lequel démontre le tort irréparable que ferait ce projet de loi sur la vie des Québécoises et Québécois. C'est d'autant plus insultant, car six groupes invités de représentant(e)s patronaux(ales) ne se sont pas présentés à cette commission.

« Les député(e)s avaient tout le temps nécessaire pour nous entendre. Ce projet de loi attaque directement les travailleuses et travailleurs du Québec en limitant la portée des droits et libertés de la personne, ce qui aura pour effet de déséquilibrer le rapport de force en faveur du patronat. Le ministre ne s'en cache pas, il a écouté les lobbys du patronat et les a même invités à la commission parlementaire, alors que le plus grand syndicat du Canada a été mis de côté », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP.

Le SCFP-Québec demande le retrait immédiat du projet de loi no 3 qui a pour but d'affaiblir les organisations syndicales du Québec, ce qui entraînera un appauvrissement des ménages à faible revenu, de la classe moyenne et de l'ensemble des personnes salariées, ainsi qu'une diminution des protections du filet social.

Cette semaine se tenait les consultations particulières sur le projet de loi no 3, la Loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique de diverses associations en milieu de travail.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]