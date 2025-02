LONDON, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Voici une déclaration de Dr. Oetker Canada :

Dr. Oetker Canada réaffirme son engagement envers l'activité manufacturière canadienne, la plupart de ses produits étant fabriqués au Canada à partir d'ingrédients locaux.

Avec plus de 190 produits, et appuyé par une culture d'innovation, Dr. Oetker Canada est devenu le leader du marché dans la catégorie des pizzas surgelées au Canada.

Notre installation de London, en Ontario, produit 400 000 pizzas par jour, en appui à 430 emplois et à une communauté agroalimentaire florissante. Nous nous approvisionnons en ingrédients clés, comme du blé de l'Ontario et de l'Alberta, de la sauce tomate de Leamington et du fromage de l'Ontario et du Québec; nous utilisons 53 000 lb de fromage canadien par jour. Notre croissance stimule le marché de l'emploi et renforce les partenariats avec les agriculteurs et les transformateurs d'aliments canadiens.

Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires canadiens et nous sommes fiers de contribuer à la croissance du secteur agroalimentaire de l'Ontario.

