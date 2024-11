TORONTO, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La pizza surgelée a besoin d'une nouvelle voix, et ce pourrait bien être la vôtre ! Dites adieu aux commandes à emporter et découvrez une expérience premium, savoureuse et inégalée de pizza surgelée avec Dr. Oetker Canada.

Dr. Oetker - #FrozenPizzaPublicist

Trop longtemps, la pizza surgelée a été mise de côté, vue comme un choix rapide pour les fringales nocturnes ou les repas sur le pouce. Mais soyons honnêtes -- la pizza, c'est bien plus que ça. Elle est présente dans nos moments les plus précieux : réconfortante, familière et, bien sûr, irrésistiblement délicieuse. Que ce soit pour une soirée douillette à la maison, un marathon cinéma entre amis ou un repas en famille, Dr. Oetker Canada est là pour réhabiliter ces moments et les rendre encore plus inoubliables.

« Nous voulons redéfinir la manière dont les Canadiens perçoivent la pizza surgelée. Nous recherchons un.e porte-parole audacieux.se et visionnaire (ou simplement le ou la plus grand.e fan de pizza surgelée) avec des idées nouvelles pour nous aider à raconter cette histoire, » déclare Laura Jones, directrice marketing de Dr. Oetker Canada.

Prêt(e) à changer le jeu de la pizza ? Que vous soyez passionné(e) de pizza, gourmand(e) ou simplement quelqu'un avec une idée géniale, voici votre chance de montrer au monde que la pizza surgelée mérite bien plus d'amour et de reconnaissance. C'est l'occasion de raviver l'engouement pour la pizza surgelée et de prouver qu'elle est bien plus qu'un simple repas -- c'est une expérience savoureuse qui réunit les gens et qui crée des moments de bonheur, une part à la fois !

Dr. Oetker invite tous les Canadiens à partager leurs publications et vidéos les plus créatives, drôles et émouvantes sur les réseaux sociaux. Montrez-nous votre amour pour la pizza surgelée : que ce soit en chanson, lors d'un moment de tendresse, ou de toutes les façons que vous voulez ! Si vous êtes prêt(e) à mener la danse, c'est le moment idéal pour participer à ce concours et propulser la pizza surgelée vers de nouveaux sommets ! Dr. Oetker sélectionnera le ou la gagnant.e en fonction de l'originalité, de la créativité et de la capacité à raviver l'amour pour la pizza surgelée.

Le prix : Un an de pizza gratuite et le titre officiel de Publiciste de la Pizza Surgelée

Un(e) chanceux.se remportera un an de pizza Dr. Oetker gratuite et le prestigieux titre de Publiciste Officiel.le de la Pizza Surgelée ! Le ou la gagnant.e sera annoncé.e sur les réseaux sociaux de Dr. Oetker Canada le 5 décembre.

Pour tous les détails du concours et comment participer, visitez : http://droetkerfrozenpizzapublicist.com

À propos de Dr. Oetker Canada

Dr. Oetker Canada Ltée, fondée en 1960, fournit des produits alimentaires innovants et de qualité aux consommateurs canadiens. Inspirée par un riche héritage, Dr. Oetker Canada s'engage envers ses consommateurs, l'environnement et la société. Rassembler les gens et créer des moments de chaleur est au cœur de tout ce qu'elle fait. Qu'il s'agisse de produits de boulangerie, de desserts, de collations ou de pizza, Dr. Oetker Canada propose une large gamme de marques appréciées et de produits alimentaires pour répondre aux goûts et besoins de chacun.

SOURCE Dr. Oetker Canada Ltd.

Pour plus d'informations ou pour toute demande média, veuillez contacter : Kelly Duffy [Directrice, Services Clients], [email protected]; ou Emily McCallen [Directrice, Production], [email protected].