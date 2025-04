TORONTO, le 28 avril 2025 /CNW/ - Dr. Oetker facilite la vie des consommateurs qui souhaitent acheter des produits faits au Canada grâce à une campagne inspirée du célèbre « eh » associé aux Canadiens : c'est «Giusepp-EH», «Ristorant-EH» et «Casa di Mam-EH».

Colle-toi aux produits faits au Canada

Face aux tensions commerciales causées par les droits de douane américains, de plus en plus de consommateurs cherchent à acheter des produits canadiens. Cependant, l'étiquetage peu clair ne leur facilite pas la tâche. Combien de fois sommes-nous restés figés dans l'allée des surgelés, à plisser les yeux devant les boîtes pour essayer d'identifier leur provenance? De façon typiquement canadienne, Dr. Oetker présente ses excuses à ceux qui ignoraient que leurs trois gammes de pizzas préférées -- Giuseppe, Ristorante et Casa di Mama -- sont fabriquées en Ontario (sauf pour les versions végétaliennes, sans gluten et de spécialité). La marque déploie maintenant un guide de prononciation grâce à des autocollants sur ses emballages et des panneaux d'affichage, pour signaler clairement leur origine locale.

«Depuis plus de 50 ans, Dr. Oetker Canada sert des repas savoureux et faciles à préparer dans les cuisines canadiennes», affirme Laura Jones, directrice marketing. «Nous sommes engagés envers la production canadienne, avec la majorité de nos produits fabriqués au pays à partir d'ingrédients locaux. Nous misons sur les travailleurs, les ingrédients, les valeurs et le savoir-faire d'ici -- comme nous espérons que le feront tous les Canadiens.»

«Nous avons opté pour une campagne humoristique afin de créer un lien émotionnel avec les Canadiens et célébrer notre fierté nationale», ajoute Zineb Benslimane, directrice principale de la marque. «Même si nos produits font vivre une expérience authentique de pizzéria italienne, ne vous y méprenez pas : nos pizzas sont bel et bien faites ici, au Canada. Dr. Oetker, c'est l'art de rassembler les gens autour de la table et de célébrer la richesse et la diversité du pays.»

Les pizzas Ristorante, Giuseppe et Casa di Mama sont fabriquées à London et à Mississauga, en Ontario. L'usine de London produit 400 000 pizzas par jour, assure 430 emplois et joue un rôle clé dans l'écosystème agroalimentaire local. La marque s'approvisionne en blé en Ontario et en Alberta, en sauce tomate à Leamington, ainsi qu'en fromage en Ontario et au Québec -- utilisant en moyenne 53 000 livres de fromage canadien chaque jour. Dr. Oetker tient à remercier ses partenaires canadiens et est fière de contribuer à la vitalité du secteur agroalimentaire ontarien.

À propos de Dr. Oetker Canada

Fondée en 1960, Dr. Oetker Canada Ltée propose aux consommateurs canadiens des produits alimentaires innovants et de qualité. Inspirée par un riche héritage, l'entreprise s'engage envers ses consommateurs, l'environnement et la collectivité. Rassembler les gens et offrir des repas réconfortants à la maison est au cœur de sa mission. Des produits de boulangerie aux desserts, en passant par les collations et les pizzas, Dr. Oetker offre une vaste gamme de marques appréciées à travers le pays.

Suivez Dr. Oetker Canada :

Website

X: droetker_canada

Instagram: @droetkercanada

TikTok: droetkercanada

SOURCE Dr. Oetker Canada Ltd.

Pour en savoir plus ou pour toute demande média, veuillez contacter : Emily McCallen, [directrice de la production], [email protected].