OTTAWA, ON, le 2 avril 2025 /CNW/ - Pizza Hut Canada est heureuse d'annoncer un partenariat de trois ans avec l'organisme d'entrepreneuriat sans but lucratif Startup Canada afin de créer davantage de possibilités pour les entrepreneurs canadiens. Ce partenariat est soutenu par le programme À parts égales de Pizza Hut, qui entame sa 5e année de soutien pour l'élimination des obstacles et de promotion de l'employabilité dans les communautés desservies par Pizza Hut. Au cours de ce partenariat, Pizza Hut et Startup Canada distribueront 300 000 $ en subventions en espèces et de précieuses ressources éducatives pour habiliter les entrepreneurs en démarrage partout au pays.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat prometteur, Pizza Hut deviendra le partenaire présentateur de la tournée Startup Canada, ce qui contribuera à offrir de précieuses ressources éducatives et des occasions de réseautage pour aider les entrepreneurs à l'échelle nationale. Compte tenu du contexte économique actuel, les deux organisations comprennent qu'il est essentiel pour les entrepreneurs canadiens de surmonter les obstacles et les défis sur la voie de leur réussite.

Au cours des trois prochaines années, Startup Canada et Pizza Hut uniront leurs forces pour offrir :

Les concours À parts égales de Startup Canada, qui offrent de l'encadrement transformateur en affaires et un total de 300 000 $ en subventions en espèces pour stimuler le succès de la prochaine génération d'entrepreneurs canadiens.

Des ateliers éducatifs sur mesure conçus pour aider les entrepreneurs à relever des défis et à saisir de nouvelles occasions.

Des améliorations importantes apportées à la boîte à outils des propriétaires d'entreprise de Startup Canada et « propulsées » par le programme À parts égales de Pizza Hut, un carrefour de ressources et de modules éducatifs essentiels pour aider les entrepreneurs à croître et à réussir.

« Chez Startup Canada, nous avons la volonté inébranlable de renforcer l'autonomie de chaque entrepreneur en démarrage au pays. Grâce à cette collaboration transformatrice avec Pizza Hut, nous ne nous contentons pas d'ouvrir des portes; nous éliminons les obstacles systémiques qui freinent trop de gens depuis trop longtemps », affirme Kayla Isabelle, chef de la direction de Startup Canada. « En période d'incertitude économique, il est essentiel de prendre des mesures audacieuses. L'intégration du programme À parts égales à nos propres programmes est non seulement importante, mais aussi urgente. Nous mettons en œuvre un véritable changement en éliminant les obstacles et en ouvrant activement de nouvelles voies en fournissant aux entrepreneurs le financement, les outils, les ressources et le soutien facilement accessibles dont ils ont besoin non seulement pour survivre, mais aussi pour s'imposer et redéfinir l'avenir des entreprises canadiennes. »

« L'entrepreneuriat est au cœur de l'histoire de Pizza Hut. Ce qui fut d'abord le rêve de deux frères il y a 63 ans est devenu une marque reconnue mondialement, soutenue par un solide réseau de partenaires franchisés passionnés, affirme Daniel Meynen, directeur général de Pizza Hut Canada. Au Canada, nos 640 restaurants Pizza Hut en pleine croissance ne sont pas que des restaurants : ce sont des entreprises prospères appartenant à des familles et à des entrepreneurs locaux qui créent des emplois et redonnent à leur communauté. En nous associant à Startup Canada dans le cadre du programme À parts égales, nous élargissons notre influence et donnons à la prochaine génération d'entrepreneurs les ressources, le financement et le soutien nécessaires pour réussir. »

La tournée 2025 de Startup Canada débute le 29 avril à Calgary.

À propos de Pizza Hut Canada

Pizza Hut Canada est fière d'être l'une des plus grandes chaînes de pizzerias au Canada avec plus de 640 restaurants au pays. À l'échelle mondiale, Pizza Hut est un chef de file dans la catégorie des pizzas avec plus de 19 500 restaurants répartis dans 110 marchés et territoires. La marque s'est forgé une réputation de pionnière grâce à la création de produits emblématiques comme les pizzas Pan OriginaleMD et à croûte farcie OriginaleMD. En 1994, la toute première commande de nourriture en ligne a été une pizza de Pizza Hut. Aujourd'hui, l'entreprise continue de montrer la voie dans le secteur numérique et technologique avec plus de la moitié de ses transactions à l'échelle mondiale provenant des commandes en ligne. En tirant parti de sa présence mondiale, Pizza Hut s'efforce d'avoir une incidence positive sur ses employés, les communautés qu'elle sert et l'environnement en prenant des engagements dans trois domaines prioritaires : plus d'équité, moins d'émissions de carbone et de meilleures solutions d'emballage.

À propos de Startup Canada

Startup Canada est la porte d'entrée vers l'écosystème entrepreneurial canadien. Nous sommes là pour mettre les entrepreneurs en contact avec les ressources de soutien, la communauté et les outils dont ils ont besoin pour bâtir des entreprises prospères au Canada. Depuis sa création en 2012, Startup Canada a pris de l'expansion pour soutenir plus de 130 000 entrepreneurs par année et assurer la croissance constante d'un réseau de soutien à l'écosystème entrepreneurial d'un océan à l'autre. Grâce à nos programmes phares et numériques, nous offrons des conseils, éliminons les obstacles et défendons les besoins de chaque entrepreneur auprès de partenaires des secteurs privé et public. Startup Canada aide les entrepreneurs à démarrer et à prendre de l'expansion afin de faire du Canada le meilleur endroit pour bâtir une entreprise. Pour en savoir plus, visitez le https://www.startupcan.ca/.

Pour en savoir plus, visitez les sites www.startupcan.ca et https://www.pizzahut.ca/equalslice.

