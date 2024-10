Améliorez votre expérience de jeu avec des pizzas chaudes et artisanales à portée de main.

TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Préparez-vous, les joueurs ! Pizza Hut Canada prend les pointes froides en main et fait monter la température de votre expérience de jeu avec la révolutionnaire PIZZA WRMRMD ! Ce manchon de console qui change la donne fusionne les mondes du jeu, de la pizza et de la science de pointe, garantissant que les pointes restent chaudes pendant que les joueurs se plongent dans l'action.

PIZZA WRMR MD (Groupe CNW/Pizza Hut Canada)

Dites adieu à la pizza tiède et un gros bonjour à un tout nouveau niveau de délice, grâce à la PIZZA WRMRMD de Pizza Hut Canada. Les amateurs de jeux peuvent désormais alimenter leurs marathons sans manquer une bouchée, offrant enfin exactement ce dont les amateurs avaient envie : des pointes chaudes à déguster pendant les séances de jeu.

Pizza Hut Canada, en collaboration avec des concepteurs industriels à vocation scientifique, a fait l'ébauche de ce manchon pour console, le premier du genre, pour capter la chaleur générée par les consoles de jeu pendant les parties intenses, garantissant ainsi que chaque Pizza Hut fraîchement achetée reste au chaud pendant les batailles épiques. Et pour les amateurs impatients qui veulent une part de cette action, Pizza Hut Canada débloque l'ultime code de triche en donnant accès à son design protégé par des droits d'auteur. Les adeptes du monde entier peuvent découvrir une façon plus savoureuse de déguster leurs pointes préférées en imprimant en 3D leur ultime compagnon PIZZA WRMRMD. Pour en savoir plus et télécharger le plan, cliquez ici.

Verrouillez le mode joueur deux en rejoignant Zkmushroom en direct sur Twitch, le 29 octobre à 18h00 HAE pour une vitrine électrisante du PIZZA WRMRMD en action. Mais ce n'est pas tout, les amateurs auront également la possibilité de gagner des produits dérivés exclusifs de Pizza Hut Canada. Inscrivez-le à votre agenda et ne le manquez pas ! Prévoyez-vous d'être des nôtres ?

« Pizza Hut est fier d'être de véritables innovateurs, et pas seulement dans le domaine de la pizza », a déclaré Jennifer Ligotti, cheffe de la marque, Pizza Hut Canada. « Notre marque incarne un esprit de créativité inoubliable, en trouvant des moyens simples mais efficaces de transformer les expériences de tous les jours. Tout ce que nous faisons est conçu pour ravir nos adeptes et apporter plus de joie dans leur vie. »

Pour rester au courant de tout ce qui concerne les jeux et les saveurs, suivez Pizza Hut Canada sur Twitter, Instagram, YouTube , TikTok et Facebook.

À propos de Pizza Hut Canada

Pizza Hut Canada est fière d'être l'une des plus grandes chaînes de pizzerias au Canada, avec plus de 600 établissements locaux. À l'échelle mondiale, Pizza Hut est l'une des plus grandes chaînes de pizzerias avec plus de 18 000 restaurants dans plus de 100 pays. Peu importe où vous trouvez un Pizza Hut, ils s'assurent que chaque repas que les clients savourent est sécuritaire, délicieux et sans équivoque de Pizza Hut.

Pizza Hut Canada est une filiale de Yum ! Brands, Inc. (NYSE : YUM). Vous voulez en savoir plus ? Consultez notre site Web, Facebook, Twitter et/ou Instagram.

