VAUGHAN, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Pizza Hut Canada ne se contente pas de servir de délicieuses pizzas bien chaudes - elle s'engage également à créer un impact significatif dans les communautés à travers le Canada. Depuis son lancement inaugural en 2021, le programme de Parts égales a réussi à autonomiser plus de 190 entrepreneurs, grâce à l'éducation, au mentorat et à un total combiné de 300 000 $ en subventions depuis ses débuts inauguraux.

Visant à uniformiser les règles du jeu, le programme Parts égales s'engage à assurer l'équité, les opportunités et l'unité entre les entrepreneurs au Canada. S'appuyant sur l'esprit d'entreprise des fondateurs de Pizza Hut, Dan et Frank Carney, et sur la force de notre réseau de franchisés, Pizza Hut Canada s'engage à faire avancer les choses et à créer un impact durable sur les communautés à travers le pays. Grâce à un processus de sélection rigoureux, le programme s'assure que chaque participant reçoive une formation commerciale complète et un mentorat inestimable. De plus, cinq lauréats exceptionnels sont sélectionnés pour recevoir une subvention de 20 000 $. Ce soutien permet aux entrepreneurs de bénéficier gratuitement d'un coaching essentiel, d'une formation commerciale et d'un capital financier, ce qui favorise l'autonomisation économique et l'amélioration de la situation des communautés.

À ce jour, le programme Parts égales a accueilli plus de 193 propriétaires visionnaires et leur a accordé 300 000 $ de subventions. Le programme a enflammé les rêves d'anciens bénéficiaires de subventions tels que Danielle Murrell Cox, Zuri & Dre, qui ont bénéficié du soutien du programme en acquérant des connaissances précieuses pour renforcer leurs compétences entrepreneuriales, affiner leurs stratégies commerciales et approfondir leurs connaissances en matière de croissance et de structuration de leurs entreprises prospères.

« Le succès du programme Parts égales démontre notre engagement à soutenir les entrepreneurs », a déclaré Chris Taylor, Chef des ressources humaines de Pizza Hut. « Notre programme Parts égales offre aux entrepreneurs le soutien dont ils ont besoin pour affiner leurs compétences, améliorer leurs stratégies commerciales et atteindre leurs objectifs, ce qui leur permet d'avoir un impact significatif sur leurs communautés. »

Vous souhaitez vous joindre à l'aventure de l'autonomisation, une pointe à la fois ? Les Canadiens peuvent se nommer eux-mêmes ou nommer des entrepreneurs de leur réseau pour être pris en considération dans le Programme Parts égales, qui débute cet automne. De plus, les Canadiens peuvent participer au programme Parts égales en faisant une contribution en personne ou en ligne dans les restaurants Pizza Hut à travers le Canada. Cette initiative permet aux clients de contribuer directement tout en dégustant leurs pizzas préférées, garantissant ainsi que chaque pointe compte pour avoir un impact positif sur nos communautés.

Pour en savoir plus sur Pizza Hut et le programme Parts égales, et proposer une candidature, veuillez consulter le site www.PizzaHut.ca/EqualSlice.

