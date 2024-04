SAN JOSE, Californie, 15 avril 2024 /CNW/ - Pimax , un innovateur de premier plan dans l'industrie de la réalité virtuelle, a annoncé deux nouveaux casques d'écoute de RV haut de gamme lors de son événement Frontier 2024, qui a eu lieu sur YouTube ce lundi.

Moteur optique ultra-remplaçable Pimax Crystal Pimax Crystal Super et Crystal Light Specs

Le Crystal Super est un casque d'écoute ultra-haut de gamme, qui contient 29,5 millions de pixels et le premier moteur optique évolutif au monde, ce qui permet aux utilisateurs de passer de panneaux QLED à micro OLED. Crystal Light offre les mêmes 16,6 millions de pixels que le Pimax Crystal, mais il est beaucoup plus économique, à partir de 699 USD. De plus, Pimax a dévoilé le module 60G Airlink, qui tire parti de la technologie WiGig pour permettre un véritable PCVR sans fil haute fidélité.

Le Crystal Super représente un bond en avant important par rapport au Crystal, qui connaît un grand succès, avec son nombre de pixels beaucoup plus élevé, ce qui permet à la fois un champ de vision beaucoup plus grand et des pixels par degré plus élevés.

Outre le champ de vision et les pixels par degré plus élevés, le choix des écrans joue un rôle essentiel dans l'expérience utilisateur. Les technologies QLED et micro OLED offrent chacune des avantages distincts, et Crystal Super permet aux utilisateurs de choisir entre les deux ou d'opter pour les deux. Cette flexibilité découle du premier système de moteur optique remplaçable au monde inventé par Pimax, qui combine les écrans et les lentilles en un seul module amovible.

Le prix de base du Pimax Crystal Super est de 1 799 dollars américains (excluant la TVA), et il sera prêt pour l'expédition au quatrième trimestre.

Le Crystal Light sert d'itération simplifiée du Pimax Crystal, conservant les spécifications de base qui sous-tendent le succès du Crystal tout en supprimant les fonctions moins essentielles au PCVR. Ces ajustements ont considérablement réduit les coûts et la pondération de 30 %. Cela permet à Pimax de positionner le Crystal Light à un prix de départ de 699 dollars américains, offrant une valeur inégalée dans sa catégorie.

Le Crystal Light peut être précommandée dès maintenant, et les premières commandes seront expédiées en mai.

Pimax a également précisé qu'elle continuera de faire évoluer le Pimax Crystal, qui a été conçu dès le départ comme un casque d'écoute sans fil haut de gamme pour la PCVR. Cela exige une bande passante extrêmement large et une utilisation très efficace, ce qui nécessite la puce et la batterie XR2, qui font partie intégrante du Crystal.

Un ensemble supplémentaire de matériel, le 60G Airlink de Pimax est introduit pour compléter la solution sans fil. Grâce à la technologie Wigig, le Airlink 60G de Pimax offre une bande passante beaucoup plus élevée que le Wi-Fi conventionnel.

Le prix du 60 Airlink est de 299 dollars américains. Les premières commandes seront expédiées plus tard cette année.

Précommander maintenant : Site Web officiel de Pimax

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386559/Pimax_Crystal_Super_Replaceable_Optical_Engine.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2386642/Pimax_Crystal_Super___Crystal_Light_Specs.jpg

SOURCE Pimax

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour demander des produits aux fins d'évaluation, pour obtenir de plus amples renseignements ou pour les demandes d'entrevue : Daisy Dai, [email protected]