WILMINGTON, Delaware, 13 mai 2025 /CNW/ - Pimax, le chef de file de la réalité virtuelle haut de gamme, a dévoilé le Dream Air SE , une nouveauté abordable et riche en fonctionnalités dans sa gamme de produits, ainsi que des mises à jour pour Dream Air. Les deux modèles présentent des innovations de pointe en matière de suivi, d'optique et de confort.

Pimax Dream Air SE

Le Dream Air SE offre des expériences de RV haut de gamme à un prix abordable, en intégrant des fonctions avancées comme des visuels micro-OLED, des éléments d'optique de type « pancake » personnalisés et des fonctionnalités d'audio intégrées. Il prend en charge le suivi SLAM et Lighthouse, répondant aux divers besoins des utilisateurs. Les points saillants comprennent :

Panneaux micro-OLED : Résolution de 2560 x 2560 par œil pour des couleurs vives et de véritables noirs.

Résolution de 2560 x 2560 par œil pour des couleurs vives et de véritables noirs. Optique améliorée : Un champ de vision et un chevauchement stéréo optimisés pour une expérience immersive.

Un champ de vision et un chevauchement stéréo optimisés pour une expérience immersive. Tarification : Version SLAM à 1 199 $ (Prime : 699 $); version Lighthouse à 899 $ (Prime : 599 $).

Pimax a lancé en décembre 2024 le Dream Air, le plus petit casque de RV de résolution 8K au monde. Aujourd'hui, la nouvelle version du Dream Air fait passer les expériences de RV immersives à un niveau supérieur, avec des améliorations en matière de visuels, d'optique, de suivi et d'ergonomie :

Panneaux micro-OLED Sony : Résolution de 3840 x 3552 par œil, offrant plus de 27 millions de pixels réalistes. Les panneaux offrent une amélioration de la luminosité, de la profondeur de couleur et de l'angle du rayon principal élargi de 20° pour des visuels inégalés.

Résolution de 3840 x 3552 par œil, offrant plus de 27 millions de pixels réalistes. Les panneaux offrent une amélioration de la luminosité, de la profondeur de couleur et de l'angle du rayon principal élargi de 20° pour des visuels inégalés. Lentilles « pancake » de nouvelle génération : Clarté de bord à bord avec un éblouissement minimal et une large ouverture optimale.

Clarté de bord à bord avec un éblouissement minimal et une large ouverture optimale. Suivi complet : Suivi oculaire de 120 Hz, suivi SLAM, suivi manuel et soutien du contrôleur alimentés par Tobii.

Suivi oculaire de 120 Hz, suivi SLAM, suivi manuel et soutien du contrôleur alimentés par Tobii. Tarification : Version SLAM à 2 099 $ (Prime : 1 399 $); version Lighthouse à 1 899 $ (Prime : 1 199 $).

Les deux modèles devraient être lancés au troisième trimestre de 2025, les prototypes en sont aux dernières étapes de mise à l'essai.

Suivi et interaction novateurs

La technologie exclusive de suivi SLAM de Pimax utilise quatre caméras et plus d'un million de points de suivi pour rivaliser avec les systèmes de station de base, offrant une précision sans occlusion ni interférence. Le suivi manuel, qui sera lancé en version bêta pour les séries Crystal et Dream Air au troisième trimestre, améliore davantage l'interaction avec les utilisateurs.

Crystal Super et connectivité sans fil

Le Crystal Super avec un moteur optique 50 PPD est en cours de lancement, tandis que la version 57 PPD sera lancée au deuxième trimestre. Le moteur micro-OLED, doté de panneaux Sony améliorés, arrive au troisième trimestre à 1 199 $. Le 60G Airlink de Pimax, également lancé au troisième trimestre, introduit des capacités sans fil dans le Crystal pour une connectivité transparente.

Pimax continue de dominer l'industrie de la RV, offrant des solutions de pointe adaptées à un large éventail d'utilisateurs.

Pour plus d'informations, consultez le site www.pimax.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2684612/Pimax_Dream_Air.jpg

SOURCE Pimax

PERSONNE-RESSOURCE : Daisy Dai, [email protected]