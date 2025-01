WILMINGTON, Delaware, 2 janvier 2025 /CNW/ - Pimax, un fabricant de matériel de RV de premier plan, a publié dans une présentation d'ouverture en ligne la conception et les spécifications d'un prochain casque d'écoute, le Pimax Dream Air. Le casque d'écoute petit et léger est doté d'un suivi oculaire, de la tête et des mains, de 27 millions de pixels, d'une sonorisation spatiale intégrée, d'une connexion au port d'affichage et d'une sangle auto-réglable.

Pimax Dream Air - Spécifications

Le Dream Air est un casque d'écoute PCVR, il emprunte de nombreux composants du Crystal Super annoncé précédemment, y compris les micro-écrans OLED et les objectifs pancake, le tout dans un petit casque facteur de forme pour répondre aux différents cas d'utilisation. Il se distingue des anciens casques d'écoute Pimax, avec un nouveau langage de conception, marquant l'ère du petit facteur de forme pour Pimax.

Principales caractéristiques :

Suivi oculaire intégré et IPD automatique : assure une clarté et une interaction optimales.

Suivi de l'intérieur vers l'extérieur : alimenté par l'algorithme SLAM exclusif de Pimax pour une configuration fluide sans stations de base.

Contrôleurs sans sonnerie et suivi des mains : améliore la convivialité pour les jeux vidéo et d'autres applications de RV.

Audio spatial et conception légère : offre un son haut de gamme et un facteur de forme qui pèse moins de la moitié d'une bouteille Coca-Cola.

Câble DisplayPort de type C : assure des éléments visuels non compressés avec un câblage ultra-léger.

Prêt pour l'avenir : compatible avec des accessoires modulaires comme des verres correcteurs et une plaque frontale Lighthouse planifiée pour les utilisateurs qui préfèrent les systèmes de suivi externes.

Innover dans tous les cas d'utilisation

Pimax reconnaît les divers besoins des utilisateurs de RV. Bien que le Crystal Super excelle en tant que casque d'écoute PCVR ultime pour les expériences de simulation en position assise comme le vol et la course, le Dream Air est conçu pour les utilisateurs de RV actifs. Sa portabilité et sa conception légère répondent à des applications comme VRChat, la réalité virtuelle à l'échelle d'une pièce, et le divertissement en déplacement.

Étendre la RV au-delà du PC

Pimax met également au point Cobb, un appareil autonome alimenté par une puce et une batterie Snapdragon XR2. Cobb permet à Dream Air de fonctionner de façon indépendante pour la diffusion en continu de films, les applications d'éclairage de fonctionnement ou les jeux, offrant une polyvalence encore plus grande.

Prix et disponibilité

Le prix de Pimax Dream Air commence à 1 895 $, ce qui comprend une paire de contrôleurs sans sonnerie. Un prix spécial de précommande de 1 199 $ est disponible, avec deux options de paiement pour le solde :

Paiement unique de 696 dollars américains (réduction de 12 %).

Ou 24 paiements mensuels de 32,99 dollars américains par l'entremise de l'abonnement Prime.

L'expédition devrait commencer à la fin mai 2025.

Image et séquences

Haute résolution :

https://drive.google.com/drive/folders/1laQ4gftTmU_jkRvyazb-5UlpQumtC63X?usp=sharing

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589030/Pimax_Dream_Air___Specs.jpg

SOURCE Pimax

PERSONNE-RESSOURCE : Daisy Dai, +86-15805298968