LAS VEGAS, 10 janvier 2025 /CNW/ -- Pimax , un leader mondial de la technologie de RV haute performance, a lancé son casque d'écoute Crystal Super sur la scène mondiale au salon CES2025, permettant aux médias mondiaux d'avoir un avant-goût du casque d'écoute de RV de 29 millions de pixels.

Le monde découvre le Crystal Super

Pimax CES2025

Le Crystal Super est le plus récent casque d'écoute phare de Pimax, avec une résolution de 3840x3840 par œil, ce qui signifie qu'il s'agit du premier casque d'écoute de RV atteignant des niveaux de clarté de la rétine. Les lentilles asphériques en verre offrent 57 PPD à un champ de vision horizontal de plus de 120°, avec une luminosité incroyable de 280 nits.

Pimax a présenté le modèle Crystal Super DVT2 (Design Validation Test #2), dont toutes les fonctionnalités sont fonctionnelles, à l'exception du suivi visuel, et les optimisations finales restent à faire. Des médias internationaux comme Linus Tech Tips, CNN, TechRadar, PC Gamer, PC Mag, Heise et Gaming Nexus et des créateurs de contenu ont été parmi les premiers à tester ces innovations, faisant des commentaires élogieux sur la nouvelle clarté révolutionnaire, la luminosité et le vaste champ de vision du nouveau casque d'écoute.

Le Crystal Super est équipé de différents moteurs optiques, ce qui signifie qu'il est possible de remplacer l'ensemble des panneaux et des lentilles en quelques secondes. Le QLED 57 PPD (en démonstration au CES) sera disponible pour l'expédition sous peu, et le QLED 50 PPD et le micro-OLED seront également disponibles au premier trimestre de 2025.

Partenaires et autres casques d'écoute

Le Pimax Crystal Light , un casque d'écoute PCVR haut de gamme plus accessible, qui est extrêmement populaire auprès des pilotes et des coureurs automobiles, vient s'ajouter à la première version du Crystal Super. Il a été présenté dans un tel scénario d'utilisation par des partenaires comme Next Level Racing, MOZA Racing, Podium1 et Apevie, ainsi que dans d'autres cas d'utilisation par Moxi (entraînement sportif) ainsi que CAD FORGE et NEED Immersive Reality (conception professionnelle).

Le 60G Airlink vient compléter la gamme de produits Pimax au salon CES2025, ce qui favorise l'utilisation d'un casque d'écoute PCVR sans fil à très faible latence avec le Pimax Crystal original. Le Airlink 60G fonctionne maintenant à un taux de rafraîchissement de 90 Hz, afin que les utilisateurs puissent profiter d'une liberté totale sans compromettre les performances ou la fidélité visuelle.

« C'est toujours passionnant d'être au CES pour rencontrer les utilisateurs et les voir utiliser nos casques d'écoute, et cette année est particulièrement la première fois que nous présentons publiquement le Crystal Super », a déclaré Robin Weng, fondateur de Pimax : « Les réactions positives des participants confirment notre détermination à pousser la technologie de réalité virtuelle vers de nouveaux sommets. »

