Pimax présente des innovations révolutionnaires dans le domaine de la RV au CES 2024

LAS VEGAS, 11 janvier 2024 /CNW/ -- Pimax , un chef de file de l'innovation dans le domaine de la réalité virtuelle (RV), est ravi de dévoiler ses plus récentes avancées technologiques au salon CES 2024, qui se tient du 9 au 12 janvier.

Lors d'un événement exclusif, les participants ont eu le privilège de découvrir le module sans fil révolutionnaire 60G AirLink, jumelé au produit phare actuel de Pimax, le Pimax Crystal. L'intégration du 60G AirLink à la fonction de suivi oculaire standard du Crystal crée le premier casque de RV ultra-haute définition avec connectivité sans fil au monde.

Démonstration du module 60G AirLink de Pimax au CES 2024 Primax offre des démonstrations sur place de plateformes de simulation de vol et de course au CES 2024

Le module 60G AirLink, qui utilise la technologie 60G de pointe axée sur les ondes millimétriques (mmWave), et qui est très attendu dans le domaine de la RV, assure la transmission de données à haute vitesse et une faible latence, ce qui est essentiel pour la diffusion vidéo en continu et les expériences de RV immersives. Doté d'une bande passante impressionnante et d'une excellente protection contre les fréquences parasites, il offre aux utilisateurs un parcours audiovisuel sans pareil et une expérience de RV très réaliste, sans contraintes ni fils. Selon les représentants de Pimax, ces produits révolutionnaires devraient être distribués officiellement aux consommateurs dans un proche avenir.

Non seulement le salon CES 2024 est-il une étape charnière pour Pimax par rapport à ses produits actuels et à venir, mais il offre également un aperçu de l'avenir de la RV. Le produit phare de prochaine génération de Pimax, le prototype révolutionnaire 12K-EVTθ (Engineering Verification Test Zero), a fait l'objet d'une démonstration exclusive sur invitation seulement. Ce prototype établit une nouvelle référence dans le domaine de la RV grâce à des spécifications supérieures comme une résolution inégalée et un champ de vision élargi, ainsi qu'à un système optique interchangeable révolutionnaire.

En plus des innovations, les visiteurs du kiosque de Pimax (no 15454, le plus grand kiosque de tous les exposants du secteur de la réalité étendue) ont également eu de nombreuses occasions de découvrir le Pimax Crystal dans divers environnements très divertissants, notamment des appareils de simulation de vol et de course et des gants de RV pour la capture de mouvement. Doté de la plus haute résolution en RV offerte aux consommateurs, le Crystal intègre des fonctionnalités innovantes comme le suivi inside-out, le suivi oculaire, le module sans fil 60G AirLink et les lentilles en verre pour une clarté visuelle optimale. Notamment, le Crystal est le seul casque de réalité virtuelle ayant reçu un prix d'innovation au CES 2024 .

Le kiosque de Pimax a attiré l'attention de nombreux médias de renom, dont Forbes, PC Gamer, IGN, ZDNET, The Daily Beast, CHIP et plusieurs influenceurs et acteurs majeurs de l'industrie.

