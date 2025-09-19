WILMINGTON, Delaware, 22 septembre 2025 /CNW/ - Pimax présente aujourd'hui une actualité majeure pour sa gamme de produits Micro-OLED concernant les casques Dream Air SE , Dream Air et Crystal Super Micro-OLED . Dévoilés pour la première fois plus tôt cette année, ces casques seront bientôt lancés avec des spécifications finalisées, des fonctionnalités améliorées et une disponibilité confirmée. Ensemble, ils soulignent la capacité de Pimax à intégrer les écrans Micro-OLED et l'optique pancake dans des casques VR qui rompent les conventions de l'industrie.

Avancée majeure dans la VR Micro-OLED

Pimax Dream Air et Crystal Super Micro-OLED

Micro-OLED promet une densité ultra élevée de pixels, des noirs profonds et un contraste quasi infini, mais fait face à des défis en matière de gestion de la chaleur, d'optique et de mise à l'échelle à haute résolution. Pimax a résolu ces problèmes avec son optique ConcaveView pancake exclusive, ce qui en fait la première marque de VR à fournir des casques Micro-OLED dans le commerce, et pas seulement des prototypes.

Gamme de produits

Dream Air SE - Un casque tout-en-un léger (moins de 140 g) 5K avec résolution de 2560 × 2560 par œil, suivi oculaire Tobii, rendu fovéal dynamique, suivi SLAM 6DOF et audio spatial. Au prix de 899 $, il rend la VR Micro-OLED accessible aux joueurs et aux créateurs.

- Un casque tout-en-un léger (moins de 140 g) avec résolution de 2560 × 2560 par œil, suivi oculaire Tobii, rendu fovéal dynamique, suivi SLAM 6DOF et audio spatial. Au prix de 899 $, il rend la VR Micro-OLED accessible aux joueurs et aux créateurs. Dream Air - Le plus petit casque VR 8K au monde offrant une résolution de 3840 × 3552 par œil (plus de 27 millions de pixels combinés). Avec moins de 170 g, il offre un champ de vision horizontal de 110° et diagonal de plus de 120° avec un chevauchement stéréo optimisé, équilibrant la portabilité avec une qualité d'image sans compromis.

- Le plus petit casque VR au monde offrant une résolution de 3840 × 3552 par œil (plus de 27 millions de pixels combinés). Avec moins de 170 g, il offre un champ de vision horizontal de 110° et diagonal de plus de 120° avec un chevauchement stéréo optimisé, équilibrant la portabilité avec une qualité d'image sans compromis. Crystal Super Micro-OLED - Le produit phare de Pimax, avec un champ de vision horizontal de 116° et diagonal de 128°+, un nouveau record pour la VR Micro-OLED. Faisant partie de l'écosystème modulaire Crystal, il prend en charge les moteurs optiques interchangeables (Ultrawide, 57 PPD clarity et Micro-OLED), idéaux pour les passionnés et les professionnels de la simulation.

Disponibilité

Les précommandes des trois casques d'écoute sont ouvertes dès maintenant, et les livraisons commenceront plus tard cette année. Les premiers utilisateurs recevront des accessoires exclusifs comme des montures de verres sur ordonnance et un exemplaire gratuit de Le Mans Ultimate. Tous les modèles sont pris en charge par le programme Pimax Prime, assurant le service et les mises à jour logicielles continues. Nous offrons également un lot limité de prototypes de moteurs optiques micro-OLED en prêt exclusif à nos premiers supporters Crystal Super.

Redéfinir l'avenir de la réalité virtuelle

Avec le lancement de Dream Air SE, Dream Air et Crystal Super Micro-OLED, Pimax devient la seule marque offrant une gamme complète de casques VR Micro-OLED + lentille pancake. Cette nouvelle étape prouve que la VR Micro-OLED n'est plus un concept : elle est réelle, sophistiquée et prête pour les utilisateurs du monde entier.

