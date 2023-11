Pimax Crystal est le seul casque d'écoute de réalité virtuelle primé et reçoit le prix d'innovation au CES 2024

LAS VEGAS, 21 nov. 2023 /CNW/ - Pimax Crystal a reçu le prix d'innovation au CES 2024 en tant que lauréat dans la catégorie « Technologies et accessoires de réalité étendue (XR) » - seul casque d'écoute de réalité virtuelle (RV) à recevoir ce prix. Pimax Crystal est également le seul casque d'écoute de la catégorie de réalité étendue (XR) réellement disponible à la vente (offert maintenant avec un rabais du Vendredi fou).

Le premier casque d'écoute de RV au monde avec lentilles en verre

Pimax Crystal remporte le prix d’innovation au CES 2024. (PRNewsfoto/Pimax) Lentilles en verre Pimax (PRNewsfoto/Pimax)

Pimax Crystal offre actuellement aux consommateurs la plus grande clarté en RV. Cette réalisation est en partie attribuable à ses panneaux QLED ultra-haute fidélité, qui ont une résolution native de 2880x2880 pixels par œil (non rehaussée même à 120 Hz). De plus, c'est le premier et le seul casque de RV au monde équipé de lentilles asphériques en verre. Ces lentilles sont un facteur clé qui explique pourquoi le casque d'écoute porte bien le nom de « cristal ».

Pimax a développé de façon indépendante un système optique de pointe pour la RV, intégrant l'optimisation multiparamétrique avec les caractéristiques uniques de l'écran QLED+mini-DEL. Ce système est amélioré par des techniques optiques spécialisées conçues pour supprimer la lumière parasite et corriger la distorsion. Ces éléments de conception s'allient pour maximiser la puissance de résolution intrinsèque des lentilles asphériques et tirer pleinement parti de la transmission ultra-élevée de lumière du matériau en verre de qualité optique pour s'assurer que la sortie visuelle finale offre une expérience de visionnement exceptionnelle avec une clarté cristalline, des contrastes vifs et une luminosité élevée.

Présentation au CES 2024

Pimax Crystal sera exposé et pourra être présenté à tous les visiteurs au CES 2024 (no 15454), ainsi qu'au kiosque officiel des prix d'innovation à la Venetian Expo, Salon D, no 56332. Les visiteurs pourront essayer une variété de produits en démonstration pour découvrir pourquoi les amateurs de RV du monde entier choisissent Pimax Crystal en raison de sa plus grande clarté de la RV offerte aux consommateurs.

Offre du Vendredi fou jusqu'au 30 novembre

Pimax Crystal est actuellement en vente jusqu'au 30 novembre.

Cliquez sur l'entrée du site Web de Pimax :https://pimax.com/deals/?utm_source=10&utm_id=black+friday

À propos des prix d'innovation du CES

Les prix d'innovation du CES sont décernés dans le cadre d'un concours annuel qui récompense des produits technologiques de consommation exceptionnels en matière de conception et d'ingénierie.

Cliquez ici pour voir le lauréat Pimax Crystal :

https://www.ces.tech/innovation-awards/honorees/2024/honorees/p/pimax-crystal-vr-headset-with-glass-aspheric-lense.aspx

