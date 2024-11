Piétonnisation de Sainte-Catherine Ouest : un référendum réclamé

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique, Julien Hénault-Ratelle, et le conseiller de la Ville indépendant du district de Peter-McGill, Serge Sasseville, réclament un référendum consultatif sur la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi matin, les deux élus ont exprimé leur inquiétude à l'égard du manque de consultation et de transparence entourant ce projet. Ils estiment qu'une telle démarche, qui pourrait se tenir lors des prochaines élections municipales pour favoriser une vaste participation et réduire les coûts afférents, est indispensable pour assurer l'acceptabilité sociale du réaménagement.

« Un tel projet aura des conséquences majeures pour nos commerçants et résidents, en plus d'avoir des effets sur la mobilité de toute la ville. Le centre-ville de Montréal est l'un des plus grands pôles événementiels et d'attraction au Canada et il est crucial que tous les citoyens montréalais puissent se prononcer sur cette question », a déclaré Julien Hénault-Ratelle.

« Entre les chantiers, les commerces vacants, les enjeux de cohabitation sociale et les problèmes d'insalubrité, tout le monde s'entend pour dire que c'est déjà le chaos au centre-ville. Il est impensable de rajouter un tel fardeau sur le cœur économique de notre métropole ! L'administration de Projet Montréal doit cesser l'improvisation et prendre en compte l'avis de l'ensemble de la population », a ajouté Serge Sasseville.

Une piétonnisation cachée sous le tapis

Selon un document interne, la Ville de Montréal souhaite piétonniser de façon complète et permanente la rue Sainte-Catherine Ouest en créant quatre « esplanades piétonnes » entre le Quartier des spectacles et l'avenue Atwater. Ces aménagements auraient pour effet de diriger les livraisons et la collecte des ordures vers les rues transversales et de les limiter à des places 5 minutes.

Bien que le réaménagement de la rue Sainte-Catherine ait fait l'objet de démarches consultatives, les résidents et les commerçants n'ont pas eu l'opportunité de se positionner clairement sur sa piétonnisation permanente. Le projet faisait uniquement partie d'un ensemble de scénarios. D'ailleurs, l'un des constats de la démarche est qu'une « piétonnisation permanente n'est envisageable que si elle ne nuit pas à la fonctionnalité des riverains, à la vitalité commerciale de la rue et que son impact sur les rues avoisinantes est minimisé. »

Une motion demandant que la Ville de Montréal rende conditionnelle la réalisation du projet de piétonisation de la rue Sainte-Catherine Ouest à son approbation sans équivoque par les commerçants et résidents sera déposée au prochain conseil municipal, le 18 et 19 novembre.

Faits saillants entourant le centre-ville de Montréal :

1 200 magasins, dont 450 avec façades sur rue ;

1200 bars et restaurants, 40 hôtels, 60 établissements culturels ;

500 000 personnes sillonnent les rues du centre-ville chaque jour ;

300 000 emplois sont situés au centre-ville de Montréal ;

135 000 étudiants fréquentent le centre-ville de Montréal ;

1 personne sur 5 résidant sur le territoire de la Communauté métropolitaine utilise la voiture pour se rendre au centre-ville ;

72 % des déplacements en période de pointe du matin sont effectués pour les motifs du travail et des études.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Lindsay-Anne Prévost, Directrice des communications, Cabinet de l'Opposition officielle, 514-296-5356