STELLARTON, NS, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) a le plaisir d'annoncer la nomination de Pierre St-Laurent au poste de président et chef de la direction d'Empire et de sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc. M. St-Laurent siégera également au conseil d'administration d'Empire.

Pierre St Laurent (Groupe CNW/Empire Company Limited)

Cette nomination fait suite à l'annonce faite par l'entreprise au début de l'année de l'intention de Michael Medline, président et chef de la direction, de se retirer de la direction d'Empire. La nomination de M. St-Laurent prend effet immédiatement, tandis que M. Medline reste en place jusqu'en décembre pour assurer une transition en douceur.

« À l'issue d'un plan de relève solide et bien géré, qui comprenait à la fois une recherche approfondie à l'échelle mondiale et l'examen de candidatures internes, notre conseil d'administration est ravi d'avoir trouvé notre prochain chef de la direction au sein même de notre organisation, a déclaré James Dickson, président du conseil d'administration d'Empire. Pierre est un dirigeant chevronné du secteur de l'exploitation et l'un des principaux architectes du succès de notre entreprise. L'ensemble des membres du conseil d'administration est convaincu qu'il est la personne idéale pour créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes. Avoir le privilège de choisir un dirigeant parmi nos cadres supérieurs met en lumière la richesse des talents au sein de l'entreprise et rappelle que notre plus grande force, ce sont les gens : ceux qui comprennent notre réalité, incarnent nos valeurs et contribuent à notre réussite. »

Fort d'une expérience de 34 ans au sein d'Empire, M. St-Laurent a gravi les échelons de la direction dans les domaines des finances, de la distribution et de la logistique, de l'exploitation de détail et de la mise en marché. En 2019, il a été nommé vice-président exécutif et chef de l'exploitation d'Empire, supervisant les fonctions de la mise en marché, de l'exploitation et de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise dans l'ensemble du pays, tout en étant un membre clé de l'équipe de la haute direction de l'entreprise. En 2020, il a été reconnu comme l'un des 50 meilleurs dirigeants du Canada par le magazine Report on Business publié par The Globe and Mail.

« C'est un honneur incroyable de diriger les 129 000 collègues d'Empire et de continuer à bâtir sur les fondations du succès que nous avons créées ensemble, a affirmé M. St-Laurent. J'ai eu la chance de travailler avec tant de personnes talentueuses au fil des ans et je suis très enthousiaste à l'idée de ce que nous pourrons réaliser ensemble dans les années à venir, pour nos clients, nos collègues et les communautés que nous servons. »

« Pierre est un leader passionné et chevronné qui a joué un rôle essentiel dans la transformation et la croissance d'Empire au cours des neuf dernières années, explique M. Medline. Il fait preuve d'une expertise opérationnelle remarquable, d'une vision stratégique inédite et, surtout, d'un engagement profond et inébranlable envers nos clients. Je suis persuadé que c'est le leader qui propulsera notre entreprise vers de nouveaux sommets. »

M. Medline prend sa retraite d'Empire après neuf années au cours desquelles il a contribué de manière exceptionnelle à la croissance et au succès de l'entreprise. Il a non seulement dirigé la transformation et le redressement d'une entreprise qui traversait alors une période difficile, mais il a depuis orienté Empire sur une trajectoire de croissance qu'elle suit encore à ce jour, générant une immense valeur ajoutée pour les actionnaires dans un marché dynamique et en constante évolution.

« Je suis extrêmement reconnaissant envers Michael pour le leadership qu'il a exercé au cours des neuf dernières années, a poursuivi M. Dickson. Il a été la véritable incarnation d'un leader résilient, flexible et courageux, et son incidence sur notre entreprise se fera sentir encore bien longtemps. »

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une société canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 129 000 personnes.

