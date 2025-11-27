STELLARTON, NS, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Empire Company Limited (TSX : EMP.A) publiera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 le 11 décembre 2025 à 6 h 30 (HE). La publication sera suivie d'une conférence téléphonique à 8 h 30 (HE) avec la haute direction.

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide de téléphoniste, veuillez inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/47Pmyvf. Vous recevrez ensuite un message de rappel automatique.

Voici les numéros à composer pour la conférence téléphonique :

416 945-7677

888 699-1199

Pour vous assurer d'obtenir la ligne, veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique. Nous vous mettrons en attente jusqu'à ce que la conférence téléphonique commence. Les médias et le public investisseur peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement. Il sera également possible d'écouter une diffusion Web audio en direct en cliquant sur les liens rapides sur le site Web de l'entreprise, à l'adresse www.empireco.ca, puis en naviguant jusqu'au lien vers la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels d'Empire Company Limited.

Un enregistrement de la conférence pourra être écouté jusqu'à minuit, le 25 décembre 2025, et sur le site Web de l'entreprise pendant 90 jours après la conférence téléphonique. Pour accéder à la conférence téléphonique archivée, veuillez composer le 888 660-6345 et entrer le code d'accès 74121.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc., et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 31 G$ et qui comptent pour 17 G$ d'actifs, emploient environ 129 000 personnes.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec les personnes-ressources ci-dessous : Personne-ressource pour les investisseurs : Katie Brine, Vice-présidente, relations avec les investisseurs, trésorerie et régime de retraite, Sobeys inc., [email protected]; Personne-ressource pour les médias : Karen White-Boswell, Directrice, communications externes, Sobeys inc., [email protected]