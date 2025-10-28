STELLARTON, NS, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Sobeys inc. (« Sobeys »), filiale en propriété exclusive d'Empire Company Limited, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'un placement de billets de premier rang non garantis à 3,10 % échéant le 30 octobre 2028 d'un montant en capital total de 300,0 M$ (les « billets »). Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un consortium de placeurs pour compte composé de Scotia Capitaux Inc. et de BMO Nesbitt Burns Inc., à titre de co-chefs de file des placeurs pour compte du placement privé, et de Marchés mondiaux CIBC Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Valeurs Mobilières TD Inc. La clôture du placement devrait avoir lieu le 30 octobre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Sobeys a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement du solde de sa facilité de crédit à terme renouvelable existante et aux fins générales de l'entreprise.

Morningstar DBRS a attribué aux billets une note provisoire de « BBB », et S&P Global Ratings leur a attribué une note provisoire de « BBB- ». Les billets constituent des obligations non garanties de Sobeys inc. et auront égalité de rang avec toutes les dettes non subordonnées actuelles et futures de la Société.

Les billets sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé aux termes de dispenses de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets ne sont pas et ne seront pas admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada; par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera effectuée sous le régime de dispenses de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi américaine sur les valeurs mobilières »), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription aux termes de la Loi américaine sur les valeurs mobilières ou d'une dispense d'inscription applicable de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et aucune offre de vente ou sollicitation d'offre d'achat des billets ne sera effectuée dans un territoire où il est illégal de le faire.

À PROPOS D'EMPIRE

Empire Company Limited (TSX : EMP.A) est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Ses principales activités sont la vente au détail de produits alimentaires par sa filiale en propriété exclusive, Sobeys inc. et les activités immobilières connexes. Grâce à un chiffre d'affaires annuel d'environ 31 G$ et à des actifs de 17 G$, Empire, ses filiales et ses marchands franchisés et affiliés emploient environ 129 000 personnes.

À PROPOS DE SOBEYS

Sobeys inc. est une entreprise fièrement canadienne comptant plus de 115 ans d'expérience dans le commerce de détail alimentaire. Nous sommes l'un des deux seuls détaillants alimentaires présents dans tout le Canada, et répondons aux besoins en épicerie de notre clientèle par l'entremise de nos quelque 1 600 magasins répartis dans chacune des dix provinces et arborant l'une ou l'autre de nos diverses enseignes dont Sobeys, Safeway, IGA, Foodland, FreshCo, Thrifty Foods et Lawtons Drugs, ainsi que de nos plus de 350 stations d'essence. Notre raison d'être - nous sommes une famille qui nourrit l'esprit de famille - s'incarne aussi dans notre passion et notre mission communes, soit cultiver ce qui rend la vie plus agréable : les expériences exceptionnelles, la famille, les collectivités et la vie de nos employés. Pour plus de renseignements sur Sobeys inc., veuillez consulter la page www.corporate.sobeys.com/fr.

RENSEIGNEMENTS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs qui reflètent les attentes de la direction concernant le moment et la réalisation du placement convenu et l'emploi final du produit. Les renseignements prospectifs figurant dans le présent document reflètent les attentes actuelles de la Société et sont susceptibles de changer; les lecteurs sont donc priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, y compris en ce qui concerne le respect des diverses conditions de clôture. La Société ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être faits à l'occasion par elle ou en son nom, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

