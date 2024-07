Pierre René Benchley écope d'amendes totalisant 132 000 $

MONTRÉAL, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le 27 juin 2024, la juge Josée Fontaine, de la Cour du Québec, district de Longueuil, a entériné une suggestion commune des parties et a imposé des amendes totalisant 132 000 $ à Pierre René Benchley, dans le cadre d'une poursuite pénale intentée par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »).

M. Benchley faisait face à 12 chefs d'accusation de placement sans prospectus, 11 chefs d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs et un chef pour avoir contrevenu à une décision du Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF »).

L'enquête menée par l'Autorité a démontré que M. Benchley a sollicité des investisseurs afin qu'ils effectuent des placements dans la société Services Bench & Jerry inc., dont il était le président, premier actionnaire et unique administrateur au moment des faits reprochés.

De plus, en dépit d'une décision du TMF, il a continué de mener des activités de sollicitation et de placement, notamment par l'entremise de la société Jerry & Benchley Services inc.

Notons que Pierre René Benchley a consenti au remboursement des investisseurs à même l'argent bloqué en vertu de cette dernière décision.

